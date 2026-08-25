Petrişor Peiu confirmă dezvăluirile Gândul despre tensiunile din AUR, înainte de votul pe legea ANI. Senatorul AUR a ieşit la Realitatea TV să-i sfătuiască pe colegi să nu voteze mâine. Vezi mesajul integral

După articolul publicat de Gândul, în exclusivitate, despre tensiunile din rândul AUR, senatorul Petrişor Peiu s-a simţit dator să clarifice situaţia.

Acesta a avut o intervenţie telefonică într-o emisiune în direct la Realitatea TV, marţi seara, unde a declarat că nu va vota în plenul de miercuri, iar sfatul său este ca senatorii AUR să nu se bage în acest „scandal” PSD – USR.

Articolul Gândul, mai spun surse din AUR, a fost imediat distribuit în grupurile de comunicare ale partidului, iar cel de-al doilea om în ierarhia formaţiunii politice s-a simţit dator să clarifice situaţia public.

Peiu nu a negat niciun moment cele descrise în articol, dimpotrivă. Senatorul AUR chiar şi-a sfătuit colegii să nu se bage în „scandalul” dintre PSD-USR.

AUR are şi o a doua variantă pentru votul de mâine

Ar mai fi şi propunerea ca AUR s[ se ab’in[ de la vot, miercuri. Practic, ar fi tot un vot pro-Fritz, pentru că legea nu trece dacă PNL schimbă abordarea.

Cei de la AUR încă nu au luat o decizie definitivă în ceea ce priveşte votul în plen de miercuri, pe Legea ANI, iar totul se va stabili în cursul zilei de miercuri, 26 august, în cadrul şedinţei de grup în urma căreia se va stabili cum se va vota, atât în comisie, cât şi în plen.

Peiu a închis telefonul imediat ce senatorul PACE, Ninel Peia, prezent în studio, a declarat că „cine îl va salva mâine pe Fritz este trădător”.

Proiectul Legii ANI reprezintă un jalon crucial din PNRR, legat direct de aprobarea celei de-a șasea cereri de plată a României.

Modificările legislative aduc reguli complet noi privind modul în care demnitarii își raportează bunurile, dar și clarificări privind sancțiunile aplicate aleșilor locali:

Declarațiile de avere clasice, detaliate, vor fi înlocuite de o fișă publică digitală bazată pe praguri valorice.

Curtea Constituțională a eliminat obligația declarării averilor pentru partenerii nerezidenți (sau necăsătoriți) care nu au bunuri comune cu demnitarul, articol considerat inițial neconstituțional.

S-a păstrat „amendamentul Fritz”, în forma finală constituțională; acest amendament clarifică faptul că primarii sau aleșii locali aflați în conflict de interese sau incompatibilitate își pierd automat mandatul. Această prevedere a stârnit critici dure din partea opoziției (USR).