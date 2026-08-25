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Grupul S&D, din care face parte PSD, condamnă scrisoarea PPE și RENEW prin care îi cer Ursulei von der Leyen să penalizeze România: punerea în discuție a 770 de milioane de euro din PNRR nu reprezintă o politică responsabilă

Grupul S&D, din care face parte PSD, condamnă scrisoarea PPE și RENEW prin care îi cer Ursulei von der Leyen să penalizeze România: punerea în discuție a 770 de milioane de euro din PNRR nu reprezintă o politică responsabilă
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Grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European critică dur demersul liderilor PPE și Renew Europe, care au cerut Comisiei Europene blocarea a 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru România. Grupul europarlamentar din care face parte PSD susține că punerea în discuție a fondurilor europene din cauza unei dispute politice interne nu reprezintă o politică europeană responsabilă și solicită respectarea deplină a statului de drept, fără standarde duble.

Reacția social-democraților europeni survine după ce președintele PPE, din care face parte PNL, Manfred Weber, și lidera grupului Renew Europe (din care face parte USR), Valérie Hayer, au trimis o scrisoare oficială președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cei doi lideri politici au cerut condiționarea tranșei de 770 de milioane de euro de modificarea legii integrității, în contextul apropierii termenului-limită de 31 august pentru jaloanele asumate de București.

De unde a pornit scandalul „amendamentului Fritz”

Disputa a început în Parlamentul României, după introducerea unei modificări la legea integrității, cunoscută drept „amendamentul Fritz”. Legea prevede încetarea de drept a mandatului aleșilor locali și al demnitarilor stabiliți definitiv în incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a noii legi. Prevederea îl vizează direct pe primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, printre alți aleși locali. 

Deși Curtea Constituțională a României a declarat modificarea conformă cu legea fundamentală, grupurile PPE și Renew Europe au intervenit direct la vârful Comisiei Europene. Weber și Hayer au catalogat măsura drept o încălcare a statului de drept și au cerut un semnal ferm de la Bruxelles înainte ca președintele României, Nicușor Dan, să promulge legea.

S&D denunță presiunea politică și dublul standard

Grupul S&D atrage atenția că partidele de dreapta nu au dreptul să invoce jaloanele europene doar atunci când situația convine propriilor interese de partid. Social-democrații subliniază că deciziile legislative adoptate democratic și validate de instanțele constituționale trebuie respectate la nivelul Uniunii Europene.

„Nu putem avea standarde duble în ceea ce privește Planurile de Redresare și Reziliență. Partidele politice de dreapta nu pot insista ca fiecare jalon RRF să fie respectat atunci când le convine guvernelor lor, iar apoi să ceară Comisiei Europene – pentru interese politice personale – să intervină atunci când o reformă adoptată democratic, care respectă statul de drept, nu le convine”, a transmis Grupul S&D.

Europarlamentarii S&D avertizează că o dispută politică internă nu trebuie să se transforme într-o sancțiune aplicată cetățenilor români.

„Punerea în pericol a 770 de milioane de euro pentru România din cauza unei dispute politice interne nu este o politică europeană responsabilă. Familiile politice europene ar trebui să respecte statul de drept și deciziile sistemelor judiciare, precum și finalizarea cu succes a PNRR. Cerem respectarea totală a statului de drept. Cetățenii români nu trebuie să plătească prețul pentru standarde politice duble”, precizează poziția oficială a Grupului S&D.

Intervenția liderilor de la Bruxelles a declanșat reacții aprinse pe scena politică de la București, unde demersul PPE și Renew a fost catalogat drept o încercare de presiune asupra deciziilor justiției și ale Parlamentului. Mâine, 26 august, legea intră la votul final și apoi, dacă trece, ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan pentru promulgare. 

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