Legea ANI, care a stârnit discuții aprinse între liderii partidelor, urmează să primească astăzi votul final în Senat, după ce a trecut, luni, de Camera Deputaților. Cea mai mare îngrijorare în jurul controversatei legi este legată de președintele USR, Dominic Fritz, care ar putea pierde fotoliul de la Primăria Timișoarei, dacă legea va trece împreună cu amendamentul despre care Fritz spune că îl vizează în mod special.

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USR și-a pregătit, astăzi, terenul

USR-iștii nu vor să renunțe la Fritz și au depus un nou proiect de lege referitor la integritatea în funcțiile publice, dar fără „amendamentul Fritz”. Dacă va fi votată, varianta propusă de USR ar salva mandatele tuturor aleșilor locali pentru care există decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese.

Partidul condus de Fritz cere ca legea să fie adoptată până la 31 august. Proiectul include măsuri pentru prevenirea conflictelor de interese, digitalizarea procedurilor și consolidarea rolului Agenției Naționale de Integritate. USR susține că noua formă trebuie să respecte atât deciziile Curții Constituționale, cât și obligațiile asumate de România la nivel european.

Ce vor face cei de la USR dacă proiectul va fi votat cu „amendamentul Fritz”

Dominic Fritz a anunțat deja că se va prezenta în fața Comisiei Europene și a mai spus că instituția nu va accepta „abuzul” la care este supus. Comisia Europeană a confirmat că a primit scrisoarea liderilor PPE și Renew Europe privind controversatul amendament la Legea Integrității, care ar putea afecta mandatul primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

Bruxellesul a precizat că modificările legislative vor fi analizate în cadrul evaluării celei de-a șasea și ultimei cereri de plată din PNRR. România trebuie să îndeplinească, până la 31 august, mai multe jaloane pentru a putea primi fondurile. Comisia nu a anunțat, deocamdată, ce consecințe ar putea avea prevederea asupra fondurilor europene.

Subiectul a devenit controversat după ce Curtea Constituțională a stabilit, pe 17 august, că amendamentul care ar putea avea consecințe asupra mandatului lui Dominic Fritz este constituțional. În aceste condiții, USR încearcă să promoveze o nouă variantă a Legii Integrității, fără prevederea respectivă, într-o cursă contracronometru pentru respectarea termenelor din PNRR.