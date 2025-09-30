Prima pagină » Știri politice » Fără nicio dovadă, Nicușor Dan Nicușor „intuiește” că Bogdan Peșchir ar fi plătit 20 de milioane de euro pentru campania lui Georgescu

30 sept. 2025, 22:15, Știri politice
Nicușor Dan spune că Bogdan Peșchir a plătit 20 de milioane de euro pentru campania candidatului independent, Călin Georgescu, în campania pentru prezidențială de anul trecut. Nu are nicio dovadă, este doar „o intuiție”.

Șeful statului explică cele 3 componente care stau la baza anulării scrutinului prezidențial, din 6 decembrie 2024.

„Sunt 3 componente, una de interferență rusă și aici dosarul Parchetului este unul consistent. Sunt date site-uri și metode de promovare a acestor site-uri care se duc în Rusia. Deci, aici avem o dovadă.

Pe partea de finanțare, avem acea dovadă cu Bogdan Peșchir, care a plătit 1 milion de euro. Noi bănuim că au fost 20 de milioane. Este estimarea. Aici este o intuiție, ce e cert e 1 milion. Asta este estimarea pe care mi-au dat-o mie toți oamenii din consultanță politică.

Avem încercările de destabilizare cu rețeaua Potra. Aceasta este componenta cea mai bine documentată de statul român. Și avem, și cadrul general pe care noi, ca societate, nu-l aveam în momentul 2024. Pentru România era ceva foarte abstract „războiul hibrid”, declară el, la Euronews România.

Referitor la cele 20 de milioane pe care le-ar fi pus la bătaie Bogdan Peșchir, Nicușor Dan nu știe de unde vin banii. Dar „intuiește”, din nou, că ar fi vorba despre „niște oameni din corupția românească a anilor 90”. Președintele nu spune la cine anume se gândește.

„Eu am intuiția să în spatele lui Călin Georgescu au fost niște oameni din corupția românească a anilor 90. Am spus-o ca titlu de intuiție. Ca să ajungi la probă trebuie să verifici circuitul banilor și asta este dificil”.

Președintele mai spune că autoritățile române au, în acest moment „modul de operare”, dar nu au dovezi. Acesta este motivul pentru care întârzie aflarea adevărului.

„Sunt chestiuni care sunt, tot timpul dau exemplul cu raportul Marii Britanii cu 4 celule de interferențe în Europe. Pentru că sunt niște măsuri contra-operative care necesită expunerea unor oameni, și lucrurile astea se întind în timp. Noi avem modul de operare. Nu avem, pe niște lucruri pe care le bănuim, nu avem dovada pe cine a fost, cine a plătit”.

