Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, spune că actualul regim, condus de Maia Sandu, e „gata să anuleze alegerile”. La secția de vot, Dodon dă exemplul României.

„Maia Sandu a dat de înțeles astăzi că este gata să anuleze alegerile. Asta înseamnă că ei pregătesc, posibil, un scenariu ca în România. Știm ce a avut loc în România anul trecut, anularea alegerilor”,spune fostul președinte moldovean.

Dodon transmite că victoria opoziției „este evidentă”, de aceea se ia în calcul și acest scenariu. Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova cheamă oamenii la un „protest pașnic”, în fața Parlamentului. Mișcarea este programată luni, la ora 12.00 și va avea ca scop apărarea victoriei electorale.

„Faptul că Opoziția va învinge în aceste alegeri parlamentare deja este evident. Trebuie să nu le permitem să anuleze votul. De aceea, mâine la ora 12 va aștept in fata Parlamentului pentru a protesta pașnic și a ne apăra Victoria”, completează el.

Cu câteva zile înainte de scrutinul parlamentar din Republica Moldova, au început să circule, pe canale private de Telegram, trei scenarii pe care Puterea le-ar avea pe masă, după alegeri. Unul dintre ele, ca ultimă soluție ar fi invalidarea scrutinului. Maia Sandu, președinta Moldovei, a declarat, după vot, că este la curent cu acest scenariu și a acuzat Rusia pentru dezinformare. CITEȘTE AICI.

