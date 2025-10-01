Prima pagină » Știri politice » Gabriel Zetea, liderul PSD Maramureș. Reforma administrației trebuie începută de la CENTRU

01 oct. 2025, 21:04, Știri politice
Foto: Facebook / Gabriel Valer Zetea

Gabriel Zetea, preşedinte al Consiliului Judeţean și liderul PSD Maramureş, a declarat miercuri că măsurile care trebuie luate ţin în primul rând de reformarea administraţiei centrale. Zetea subliniază că sunt 1.300.000 de bugetari în ţară, iar în administraţia locală lucrează, efectiv, doar 130.000, adică 10%.

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au reunit luni, de la ora 14.00, la Palatul Victoria, într-o ședință de coaliție  tensionată. Tema discuțiilor: reforma administrației locale, subiect care a provocat nemulțumiri și dispute între partidele aflate la guvernare. Premierul Bolojan insistă pe reducerea cu 10% a posturilor ocupate din administrația locală, în timp ce o altă variantă luată în calcul de coaliție ar fi diminuarea cheltuielilor cu salariile, potrivit surselor guvernamentale.

Poziția PSD

”Dacă vorbim de numărul de bugetari, în ţară, sunt 1.300.000 de bugetari iar în administraţia locală lucrează, efectiv, 130.000, 10%. Nu credem că doar din administraţia locală se pot recupera sumele de bani pentru a avea un deficit, la care ne-am angajat cu Comisia Europeană, comunică Zetea.

Deci 10% din bugetarii din România lucrează, efectiv, în Consiliile Judeţene şi în primării. Măsurile care trebuie luate ţin în primul şi în primul rând de reformarea administraţiei centrale. Şi vorbim aici despre ministere, vorbim despre instituţiile deconcentrate din subordinea ministerelor, care sunt apoi în judeţe”, a spus Gabriel Zetea în emisiunea România Politică de la Prima News.

Liderul PSD Maramureş a precizat că i-a transmis premierului Bolojan că nu ştiu de ce e nevoie de patru instituţii deconcentrate în subordinea Ministerului Muncii, arătând că în fiecare judeţ avem AJOFM, Şomaj, Muncă, AJPIS, câte patru instituţii fiecare, cu câte un director.

