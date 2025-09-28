Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, în marja disputelor din coaliţie pe tema reformei administraţiei locale, că acest guvern are doar 3 luni și a luat nişte măsuri impopulare prin consens. Totuși, coaliția rezistă.

Nicuşor Dan a remarcat că actualul guvern are doar 3 luni, iar măsurile dure de austeritate au fost luate prin consens.

”Coaliţia funcţionează. Bineînţeles că există nemulţumiri. Ăsta este lucrul important. Bineînţeles că există nemulţumiri, tot timpul când sunt oameni foarte diferiţi”, a punctat preşedintele țării, citat de News.ro.

Președintele Nicușor Dan nu vrea să audă de demisii

Urmează o săptămână tensionată pentru coaliţie, care ar trebui să ajungă la o decizie în privința reformei administraţiei locale. Președintele a fost întrebat dacă, în acest context tensionat, se aşteptă să cedeze premierul Ilie Bolojan sau poate să plece din fruntea Guvernului, dacă partidele nu acceptă varianta propusă.

”Haideţi să discutăm mai puţin de demisii. Ce se întâmplă este că acest guvern are 3 luni, a luat nişte măsuri care au fost luate prin consens. Ăsta este lucrul important. Bineînţeles că există nemulţumiri, tot timpul când sunt oameni foarte diferiţi, există nemulţumiri, dar ce e important este că funcţionează în momentul ăsta”, a declarat Nicuşor Dan.

Reforma administrației locale a pus pe jar coaliția

Reforma administraţiei publice locală, implicând reducerea costurilor uriașe ale acesteia, este un cartof fierbinte în coaliţie. Reprezentanţii PSD susţin că inclusiv aleşi locali ai PNL au nemulţumiri pe această temă delicată.

Întrebat despre reforma administraţiei publice locale, Ilie Bolojan a subliniat că ea nu mai poate fi evitată. Premierul insistă să taie 10% din posturi ocupate în primării şi în Consilii Judeţene, în timp ce PSD şi UDMR se opun, propunând reducerea cheltuielilor.

Bolojan: NU mai avem acești bani

”Statul român transferă către autorităţile locale sume importante. În aceşti ani a transferat sume foarte mari. Ele au câteva componente. În primul rând, sunt transferurile către primării pentru a-şi plăti salariaţii şi pentru a funcţiona. Vă rog să vă gândiţi că, dacă nu se transferă bani către majoritatea primărilor din România, acestea nu pot funcţiona. Nu mai avem aceşti bani să-i transferăm şi atunci şi primăriile trebuie să participe la acest efort de reducere de cheltuieli”, a declarat premierul.

Președintele PNL consideră că, din moment ce o primărie poate funcţiona cu 10 angajaţi, atunci şi o primărie dintr-o localitate învecinată, cu 15 angajaţi, ar funcţiona bine cu 10-12 angajaţi. Premierul invocă autonomia locală ca sursă de venituri.

”Autonomia locală înseamnă să te descurci pe cât posibil singur, nu pe banii altora. Nu mai este deja autonomie locală şi atunci, într-adevăr, consider că nemaiputând transfera aceşti bani începând de anul următor, trebuie făcut o reducere”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Nicușor Dan îi dă undă verde lui Bolojan indiferent de decizia CCR. ”Instanța nu decide între bine și rău”

Președintele DANU! NU a mers la reuniunea ONU, NU a vorbit cu sinistrații de la Broșteni, NU a fost la Ziua Marinei. A zis DA de 3 ori Moldovei, în 3 luni, DA drumețiilor, DA la nuntă. Prioritățile bizare ale președintelui Nicușor DANU