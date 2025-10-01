Prima pagină » Știri politice » Ședință tensionată la Palatul Victoria. Reforma administrației locale, „cartoful fierbinte” care a mai blocat o dată discuțiile în coaliție

Ședință tensionată la Palatul Victoria. Reforma administrației locale, „cartoful fierbinte” care a mai blocat o dată discuțiile în coaliție

01 oct. 2025, 14:31, Știri politice
Ședință tensionată la Palatul Victoria. Reforma administrației locale, „cartoful fierbinte” care a mai blocat o dată discuțiile în coaliție

UPDATE 16.46: Surse din interiorul coaliției spun pentru Gândul că, la discuțiile de astăzi, nu s-a ajuns la niciun consens privind reforma administrației locale. Bolojan nu vrea să renunțe la procentul de 10% din numărul de posturi ocupate în administrație. Discuțiile vor fi reluate săptămâna viitoare, într-o nouă ședință a coaliției.

Știrea inițială

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au reunit luni, de la ora 14.00, la Palatul Victoria, într-o ședință de coaliție care se anunță tensionată. Tema discuțiilor: reforma administrației locale, subiect care a provocat nemulțumiri și dispute între partidele aflate la guvernare.

Inițial, reforma trebuia inclusă în al doilea pachet cu măsuri fiscale, dar discuțiile s-au blocat din cauza reducerilor de posturi propuse de premierul Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a avansat un termen limită, 15 septembrie, pentru definitivarea măsurilor, și a amenințat în coaliție inclusiv cu demisia, însă termenul a fost depășit cu mai bine de două săptămâni. Președintele Nicușor Dan a fost nevoit să intervină atunci și să medieze conflictul, fiind constituit un grup de lucru pentru a găsi o soluție comună.

Premierul Bolojan insistă pe reducerea cu 10% a posturilor ocupate din administrația locală, în timp ce o altă variantă luată în calcul de coaliție ar fi diminuarea cheltuielilor cu salariile, potrivit surselor guvernamentale.

„Noi am zis ca procentul maxim să fie de până la 20% din posturi total ocupate, adică să nu poți să te duci mai mult de 20%. Trebuie să lași la latitudinea primarului cât este procentul în funcție de necesități. Dacă nu facem reduceri în administrația centrală, nu suntem de acord cu nimic pe locală”, a avertizat unul dintre primarii prezenți la discuții.

Cseke Attila: Sunt nemulțumit

„Eu personal sunt nemulțumit de faptul că întreaga discuție, inclusiv în coaliție, se axează pe acest număr de reduceri de posturi, în timp ce pachetul acesta are 50 de pagini, cu o mulțime de lucruri bune pentru autoritățile locale și care pun în regulă niște mecanisme financiare, ajută autoritățile locale, dar sigur ne-am canalizat discuția la un moment dat doar pe aceste reduceri”, a afirmat Cseke Atilla, întrebat despre scenariile care vor fi discutate astăzi în coaliție, miercuri la Digi24.

Ministrul a adăugat că dacă „nu se ajunge la un acord în coaliție într-un scurt timp, în câteva săptămâni nu mai mult, atunci împingerea lui încontinuu, ca în fiecare lună să revenim la acest subiect, este dăunător și mesajul lui pe care îl de coaliția”. (VEZI AICI)

Presiuni în coaliție pentru stabilirea unui calendar pentru alegerile la Primăria Capitalei

Pe lângă reforma administrației, coaliția ar putea aborda și subiectul organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei. Surse politice afirmă că presiunea pentru stabilirea unui calendar vine din partea USR, prin vocea premierului Ilie Bolojan. Pe surse a fost deja avansată data de 23 noiembrie.

Reamintim că termenul legal de 90 de zile pentru organizarea alegerilor la București a expirat încă din 24 august. Conform Codului Administrativ, funcția de primar general a devenit vacantă pe 25 mai 2025, odată cu demisia lui Nicușor Dan, Guvernul având obligația organizării scrutinului în cel mult trei luni.

Foto: Alexandru Dobre/ Mediafax

Citește și

EXCLUSIV Ce calitate oficială are partenera președintelui Nicușor Dan? Este întrebarea la care mai mulți specialiști în Drept au răspuns pentru Gândul. Mai ales că Mirabela Grădinaru pare să intre oficial în rolul de „Primă Doamnă”, în această seară
16:05
Ce calitate oficială are partenera președintelui Nicușor Dan? Este întrebarea la care mai mulți specialiști în Drept au răspuns pentru Gândul. Mai ales că Mirabela Grădinaru pare să intre oficial în rolul de „Primă Doamnă”, în această seară
ACTUALITATE Ciprian Șerban, întâlnire cu ministrul Infrastructurii din Moldova: „A7 și A8 vor contribui la dezvoltarea economică a celor două state”
15:15
Ciprian Șerban, întâlnire cu ministrul Infrastructurii din Moldova: „A7 și A8 vor contribui la dezvoltarea economică a celor două state”
POLITICĂ Nicușor Dan pune ANAF-ul pe cei care tranzacționează criptomonede. Președintele solicită schimbarea legii în Parlament
14:53
Nicușor Dan pune ANAF-ul pe cei care tranzacționează criptomonede. Președintele solicită schimbarea legii în Parlament
COMERȚ Uniunea Europeană se pregătește să restricționeze IMPORTURILE de oțel pe piața europeană. Taxele vamale le vor reflecta pe cele ale SUA
14:48
Uniunea Europeană se pregătește să restricționeze IMPORTURILE de oțel pe piața europeană. Taxele vamale le vor reflecta pe cele ale SUA
POLITICĂ Reforma administrației locale, mărul discordiei în coaliție. UDMR poate decide SOARTA alianței, ce îi va cere premierului
14:14
Reforma administrației locale, mărul discordiei în coaliție. UDMR poate decide SOARTA alianței, ce îi va cere premierului
VIDEO Nicușor Dan, aplaudat în sală, HUIDUIT în stradă / „Călin Georgescu este președinte”
13:00
Nicușor Dan, aplaudat în sală, HUIDUIT în stradă / „Călin Georgescu este președinte”
Mediafax
Explozie puternică la Munchen, Oktoberfest a fost suspendat. Ce anunț au făcut autoritățile
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Cancan.ro
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu asistenta Ioana
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Adevarul
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile"
Mediafax
Cazurile de Covid cresc din cauza variantelor Nimbus și Stratus. Care sunt simptomele la care să fii atent
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit, în Neamț. Rudele bărbatului susțin că aceasta îi datora bani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Evz.ro
Vracii moderni, un pericol. Cu chiropractica, ajungi la operație, avertizează un neurochirurg
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Anunț cu țintă clară! Ce a spus Alexandrina i-a lăsat pe toți în tăcere: "Vreau să știe asta". MESAJUL NEAȘTEPTAT către cei cu care a împărțit competiția stârnește reacții. Ce s-a întâmplat în ZIUA DESCALIFICĂRII cu fosta concurentă din Casa Iubirii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Compuși antimicrobieni găsiți în polen ar putea proteja albinele de infecții
ACTUALITATE Adrian Năstase ironizează Digi și campania postului „Fără ură”: „Am depășit perioadele de URĂ, la fel ca cei de la Digi24”
16:26
Adrian Năstase ironizează Digi și campania postului „Fără ură”: „Am depășit perioadele de URĂ, la fel ca cei de la Digi24”
ACTUALITATE Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o pensionară italiancă și i-a golit conturile
16:21
Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o pensionară italiancă și i-a golit conturile
EXTERNE Lockheed Martin SUPLIMENTEAZĂ producția avioanelor de vânătoare F-35. Câte AERONAVE vor intra la vânzare
16:20
Lockheed Martin SUPLIMENTEAZĂ producția avioanelor de vânătoare F-35. Câte AERONAVE vor intra la vânzare
AI AFLAT! Adrian Năstase: „Fenomenul Potra, într-o țară U.E. și NATO, s-a dezvoltat ca în Franța, cu Legiunea Străină”
16:19
Adrian Năstase: „Fenomenul Potra, într-o țară U.E. și NATO, s-a dezvoltat ca în Franța, cu Legiunea Străină”
ACTUALITATE Adrian Năstase explică de ce a fost CONDAMNAT și acuză presiuni de la Bruxelles: „Am văzut listele de la Bruxelles în care se cerea condamnarea mea”
16:17
Adrian Năstase explică de ce a fost CONDAMNAT și acuză presiuni de la Bruxelles: „Am văzut listele de la Bruxelles în care se cerea condamnarea mea”
VIDEO Guvernul Germaniei vrea MODERNIZAREA statului /Ce prevede planul și câți funcționari federali vor fi disponibilizați
16:13
Guvernul Germaniei vrea MODERNIZAREA statului /Ce prevede planul și câți funcționari federali vor fi disponibilizați