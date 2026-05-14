Grecia condamnă acțiunile militare ale armatei ucrainene în Marea Ionică și Mediterană, după ce o dronă a eșuat pe insula Lefkada

Ministrul grec al apărării a criticat conducerea de la Kiev după ce o dronă maritimă, despre care s-a descoperit că transporta o cantitate mare de explozibili, a fost găsită în derivă în apropierea insulei Lefkada săptămâna aceasta. Oficialul grec a descris acest incident drept o amenințare la adresa navigației în Marea Mediterană și o problemă „extrem de gravă”, scrie Associated Press.

Un pescar a găsit o dronă ucraineană eșuată pe coastă, pe care a remorcat-o în cel mai apropiat port. Aceasta a fost mutată ulterior la o bază navală de pe continent pentru inspecție și ulterior distrusă într-un mediu controlat, potrivit presei din Grecia.

„Înțelegeți că prezența acelui USV — drona, drona maritimă — afectează libertatea navigației și afectează și securitatea navigației”, a spus Nikos Dendias. „Aceasta este o problemă extrem de serioasă”, a adăugat acesta.

Nikos Dendias, ministrul grec al Apărării, a făcut aceste remarci la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor apărării din Uniunea Europeană și a precizat că va aborda problema cu omologii europeni și cu oficialii ucraineni.

Drona maritimă aflată în derivă, care avea câțiva metri, a fost găsită cu motorul încă pornit. Experții militari din Grecia au identificat-o ca fiind un vehicul de suprafață fără pilot de fabricație ucraineană, din clasa MAGURA, modelul V3.

Dispozitivul transporta o cantitate semnificativă de explozibil, de până la 300 de kilograme, și avea montate cel puțin trei detonatoare. Deși nu a fost confirmată ținta, principala teorie este că această dronă era destinată atacării navelor din „flota din umbră” a Rusiei: petrolierele care transportă țiței și care se află pe lista sancțiunilor internaționale. Acestea tranzitează frecvent Marea Mediterană și Marea Ionică.

