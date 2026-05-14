Prima pagină » Știri externe » Grecia condamnă acțiunile militare ale armatei ucrainene în Marea Ionică și Mediterană, după ce o dronă a eșuat pe insula Lefkada

Grecia condamnă acțiunile militare ale armatei ucrainene în Marea Ionică și Mediterană, după ce o dronă a eșuat pe insula Lefkada

Grecia condamnă acțiunile militare ale armatei ucrainene în Marea Ionică și Mediterană, după ce o dronă a eșuat pe insula Lefkada
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Ministrul grec al apărării a criticat conducerea de la Kiev după ce o dronă maritimă, despre care s-a descoperit că transporta o cantitate mare de explozibili, a fost găsită în derivă în apropierea insulei Lefkada săptămâna aceasta. Oficialul grec a descris acest incident drept o amenințare la adresa navigației în Marea Mediterană și o problemă „extrem de gravă”, scrie Associated Press.

Nikos Dendias, ministrul Apărării din Grecia

Un pescar a găsit o dronă ucraineană eșuată pe coastă, pe care a remorcat-o în cel mai apropiat port. Aceasta a fost mutată ulterior la o bază navală de pe continent pentru inspecție și ulterior distrusă într-un mediu controlat, potrivit presei din Grecia.

„Înțelegeți că prezența acelui USV — drona, drona maritimă — afectează libertatea navigației și afectează și securitatea navigației”, a spus Nikos Dendias. „Aceasta este o problemă extrem de serioasă”, a adăugat acesta.

Nikos Dendias, ministrul grec al Apărării, a făcut aceste remarci la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor apărării din Uniunea Europeană și a precizat că va aborda problema cu omologii europeni și cu oficialii ucraineni.

Drona maritimă aflată în derivă, care avea câțiva metri, a fost găsită cu motorul încă pornit. Experții militari din Grecia au identificat-o ca fiind un vehicul de suprafață fără pilot de fabricație ucraineană, din clasa MAGURA, modelul V3.

Dispozitivul transporta o cantitate semnificativă de explozibil, de până la 300 de kilograme, și avea montate cel puțin trei detonatoare. Deși nu a fost confirmată ținta, principala teorie este că această dronă era destinată atacării navelor din „flota din umbră” a Rusiei: petrolierele care transportă țiței și care se află pe lista sancțiunilor internaționale. Acestea tranzitează frecvent Marea Mediterană și Marea Ionică.

Recomandările autorului:

Decizie de ultim moment a Pentagonului. Statele Unite au anulat brusc detașarea a 4.000 de soldați americani în Polonia

Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Budapesta din cauza unui atac de la granița cu Ucraina, unde trăiește o comunitate maghiară numeroasă

Criza politică din Marea Britanie se adâncește. Ministrul sănătății a demisionat și contestă direct conducerea premierului Starmer. Ce obiective are

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Iranul a permis navelor chineze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz după o înțelegere cu Beijingul. Gestul vine pe fondul vizitei lui Trump în China
20:08
Iranul a permis navelor chineze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz după o înțelegere cu Beijingul. Gestul vine pe fondul vizitei lui Trump în China
PACE ÎN IRAN Trump: „Lui Xi i-ar plăcea să fie redeschisă Strâmtoarea Ormuz”
19:42
Trump: „Lui Xi i-ar plăcea să fie redeschisă Strâmtoarea Ormuz”
MILITAR Secretarul de Stat al SUA afirmă că Rusia pierde de cinci ori mai mulți soldați decât Ucraina. Ce spune Rubio despre armata ucraineană
18:42
Secretarul de Stat al SUA afirmă că Rusia pierde de cinci ori mai mulți soldați decât Ucraina. Ce spune Rubio despre armata ucraineană
POLITICĂ POLITICO: Bruxelles-ul avertizează Marea Britanie să renunțe la „liniile roșii” pentru o adevărată resetare a relațiilor cu UE
18:07
POLITICO: Bruxelles-ul avertizează Marea Britanie să renunțe la „liniile roșii” pentru o adevărată resetare a relațiilor cu UE
DIPLOMAȚIE Un pas spre încetarea unui conflict vechi de 7 decenii: Cuba se declară „pregătită” să primească ajutor din partea SUA
17:59
Un pas spre încetarea unui conflict vechi de 7 decenii: Cuba se declară „pregătită” să primească ajutor din partea SUA
FLASH NEWS Pelerinaj de rang înalt la Beijing. După Trump, Kremlinul anunță că Vladimir Putin va merge și el în China
17:52
Pelerinaj de rang înalt la Beijing. După Trump, Kremlinul anunță că Vladimir Putin va merge și el în China
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Cancan.ro
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie pentru miliardele din apărare
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Cancan.ro
Andreea Sasu a fost dusă din nou de urgență la spital. Philipp Plein, mesaj sfâșietor
Ce se întâmplă doctore
Focar de norovirus pe o navă de croazieră din Caraibe: peste 100 de persoane infectate. Cum diferă de Covid-19 și Hantavirus
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un dinozaur gigant ar putea schimba tot ce știm despre titanii din Jurasic
ACCIDENT O șoferiță a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de călători, în județul Dâmbovița
20:26
O șoferiță a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de călători, în județul Dâmbovița
Adrian Năstase, ironii la adresa miniștrilor USR din guvernul Bolojan: „Da’ unde e vila?”. Ce spune despre Țoiu și vizita lui Trump în China
20:07
Adrian Năstase, ironii la adresa miniștrilor USR din guvernul Bolojan: „Da’ unde e vila?”. Ce spune despre Țoiu și vizita lui Trump în China
VIDEO Călin Georgescu a fost întâmpinat de câtiva susținători înainte de emisiunea „Marius Tucă Show”
19:58
Călin Georgescu a fost întâmpinat de câtiva susținători înainte de emisiunea „Marius Tucă Show”
JUSTIȚIE Lia Savonea, în fața șefului CEDO: „Statutul magistraților și pensiile speciale sunt adevărate teste de rezistență pentru statul de drept”
19:51
Lia Savonea, în fața șefului CEDO: „Statutul magistraților și pensiile speciale sunt adevărate teste de rezistență pentru statul de drept”
TURISM Prânz și cafea pentru mai puțin de 10 euro. Cea mai ieftină destinație din Europa pentru călătoriile solo
19:27
Prânz și cafea pentru mai puțin de 10 euro. Cea mai ieftină destinație din Europa pentru călătoriile solo
EXCLUSIV Soluția AUR de a-i forța mâna lui Nicușor Dan. Piperea: Își va face guvernul informal de care vorbește/Va izbucni în râs, cum face el
19:08
Soluția AUR de a-i forța mâna lui Nicușor Dan. Piperea: Își va face guvernul informal de care vorbește/Va izbucni în râs, cum face el

Cele mai noi

Trimite acest link pe