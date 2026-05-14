Secretarul de Stat al SUA afirmă că Rusia pierde de cinci ori mai mulți soldați decât Ucraina. Ce spune Rubio despre armata ucraineană

Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat într-un interviu pentru Fox News că Ucraina are în prezent  „cea mai puternică armată” din Europa.

Oficialul a spus că Ucraina s-a adaptat rapid la un nou tip de război asimetric de la invazia rusă din februarie 2022.

„Nu este niciun dubiu că necesitatea de a duce acest război i-a determinat pe ucraineni să-și dezvolte noi tactici, noi tehnici, noi echipamente, noi tehnologii pentru un tip de război hibrid asimetric. Este impresionant. Nu e de mirare”, a spus Marco Rubio.

Marco Rubio: Rusia pierde de 5 ori mai mulți soldați

Șeful diplomației americane a specificat și că armata Federației Ruse pierde de cinci ori mai mulți militari decât armata ucraineană.

„Rusia pierde de 5 ori mai mulți soldați pe lună decât pierd ucrainenii.”

Rubio a continuat să adauge că Ucraina, după 4 ani de război cu Federația Rusă, are cea mai puternică armată din Europa în prezent.

Marco Rubio: La ora actuală,  Ucraina are cea mai puternică armată din Europa

În vara anului 2023, forțele ucrainene convenționale n-au reușit să recupereze teritoriile Ucrainei din Donbas,  aflate sub ocupație rusă din 2022. Ucraina a dispus de tancuri germane Leopard și de vehicule blindate de luptă americane Bradley, pe lângă artileria franceză. Dronele rusești „kamikaze” de fabricație iraniană le nimiceau, pe lângă minele amplasate pe toată linia frontului și tranșeele săpate.

De la eșecul contraofensivei din vara anului 2023, Ucraina a învățat să se adapteze rapid la un nou tip de război desfășurat cu drone și chiar roboți militari.

„Ucraina este o țară mică. Are o armată mică. Totuși, forțele ucrainene sunt cea mai puternică forță armată din toată Europa. O spun clar. Chiar acum. Evident, datorită sprijinului și echipamentelor (din partea aliaților NATO), dar și datorită experiențelor dobândite pe câmpul de luptă”, a spus secretarul.

Marco Rubio se află în această perioadă la Beijing. Va asista la întâlnirea președintelui american Donald Trump cu liderul chinez Xi Jinping.

Cei mai puternici lideri mondiali vor discuta pe mai multe teme. Negocierile pentru încheierea războiului SUA-Iran, soluționarea crizei petroliere și disputa cu Taiwan sunt în agendă.

Sursa Foto: Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Sursa Video: Fox News

