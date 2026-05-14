Striker, noul model de la Dacia, surprins în trafic pe o autostradă din România. Imaginile din timpul testelor arată un stadiu avansat de dezvoltare

Promotor a publicat imagini exclusive cu două prototipuri complet camuflate ale viitoarei Dacia Striker, care au fost surprinse în trafic în județul Argeș, pe noul segment de autostradă Pitești – Curtea de Argeș, aproape de Uzina de la Mioveni. Potrivit sursei citate, fotografiile realizate în timpul testelor arată un model aflat într-un stadiu avansat de dezvoltare, iar mai multe elemente de design sugerează că lansarea oficială nu mai este foarte departe.

Caroseria era acoperită aproape integral de o folie de camuflaj, dar proporțiile și unele detalii vizibile confirmă imaginile oficiale publicate anterior pentru conceptul Dacia Striker. Și, comparând fotografiile din trafic cu randările oficiale, diferențele sunt mai mici decât ar părea la prima vedere.

Partea frontală oferă cele mai interesante indicii. Blocurile optice au aceeași arhitectură, iar grila frontală și poziția logo-ului sunt aproape identice cu cele văzute pe versiunea oficială Striker.

Chiar și prizele de aer inferioare și forma generală a barei față sunt foarte apropiate de modelul prezentat de Dacia în randările de presă, iar acest lucru sugerează faptul că designul exterior a trecut de faza marilor modificări și a intrat în etapa de validare finală.

Dacia Striker pare să fie poziționată ca un SUV, dar mai mare și mai sofisticat decât actualul Duster, iar dimensiunile, ampatamentul și designul mai angular sugerează o orientare către segmentul C-SUV, acolo unde concurența este extrem de puternică pe continentul european.

Modelul ar putea împărți platforma tehnică cu alte produse din grupul Renault, iar unele informații neoficiale arată motorizări hibride și variante electrificate, deși constructorul nu a confirmat deocamdată specificațiile tehnice.

