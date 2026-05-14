Nicușor Dan a stabilit data consultărilor oficiale pentru desemnarea viitorului premier. Ordinea în care partidele se vor întâlni cu președintele

Presedintele Nicusor Dan (FOTO - ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)
Președintele Nicușor Dan a anunțat convocarea viitoarelor consultărilor cu partidele parlamentare în vederea desemnării noului premierului pentru luni, 18 mai, oferind și programul întâlnirilor formale.

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României, Președintele României, Nicușor Dan, va invită la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru”, a transmis Administrația Prezidențială.

Consultările vor începe luni dimineața după programul:

  • Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);
  • Ora 10:00 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);
  • Ora 11:00 – Partidul Național Liberal (PNL);
  • Ora 12:00 – Uniunea Salvați România (USR);
  • Ora 13:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
  • Ora 14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
  • Ora 15:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);
  • Ora 16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Consultările au loc în contextul în care Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, în data de 5 mai 2026, după ce Partidul Social Democrat a decis retragerea sprijinului pentru premierul liberal.

