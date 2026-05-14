Bolojan: „Comisia Europeană a validat cererea de 2,62 miliarde euro din PNRR”

Premierul interimar Ilie Bolojan face o declarație de presă la ora 17.00, potrivit unui anunț al guvernului.

„Prioritar pentru noi e să nu pierdem fondurile europene. Ca să putem absorbi aceste fonduri, sunt două direcții. Avem de atins țintele și jaloanele ca să ni se poata vira banii. Sunt 35 de jaloane”, a transmis Bolojan.

Ilie Bolojan face declarația în ziua în care Comisia Europeană a aprobat cererea de plată 4 în valoare de 2,62 miliarde euro din PNRR, dar și după ce statistica oficială arată o nouă scădere economică trimestrială și o inflație de peste 10%.

De asemenea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, vor susține o conferință de presă.

