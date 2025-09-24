Prima pagină » Știri politice » George Simion anunță taifunul economic pentru guvernul Bolojan: „Firmele nu mai au bani să plătească taxele. Veți intra în incapacitate de plată”

24 sept. 2025, 15:43, Știri politice
George Simion, președintele AUR, a spus, de la Tribuna Parlamentului, că finanțele guvernului riscă să intre în incapacitate de plată. Cauza ar fi, susține el, creșterea taxelor, care a sufocat mediul de business și multe firme nu mai pot susține aceste plăți.

Liderul AUR a declarat în plenul Parlamentului că actuala coaliție de guvernare ar fi reușit să „obțină” amânarea unor decizii ale CCR privind mai multe proiecte din pachetul II, inclusiv cel referitor la pensiile speciale ale magistraților, cu scopul de a depăși ședința ECOFIN din octombrie. Totodată, Simion avertizează că România riscă să ajungă în incapacitate de plată.

„Văd că tot nu reușiți să vă înțelegeți în coaliția asta ”racu, broasca și cu știuca”! Pentru judecători și pentru legile de la CCR ați obținut o amânare fix cât să treceți de la ședința de la ECOFIN, ca să nu fiți sancționați.

Da, voi pentru că intrați în incapacitate de plată. Ați oprit activitatea firmelor, ați încetinit activitățile firmelor și multe firme s-au mutat din țara noastră. Veți avea o colectare din ce în ce mai proastă în al treilea trimestru și acum dați legi pentru avocați, pentru judecători, pentru diverse categorii sociale și așteptați să se mai învârtă roata și să nu se întâmple nimic. Trebuie să fiți responsabili cu toții pentru ceea ce ați votat”, a spus George Simion în plenul Camerei Deputaților.

CCR a amânat opt sesizări de neconstituționalitate pe 4 proiecte din pachetul II de măsuri fiscal-bugetare, printre care și sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) pe proiectul care modifică veniturile și condițiile de pensionare ale magistraților.

Guvernul și-a asumat răspunderea pentru adoptarea acestei inițiative, a trecut și de filtrul Opoziției care a depus moțiuni de cenzură pentru toate celelalte 4 proiecte din pachetul II de măsuri fiscal-bugetare.

Judecătorii au respins sesizările pentru un singur proiect, cel referitor la reformarea ASF, ANRE și ANCOM, iar toate celelalte sesizări au fost amânate pentru 8 octombrie.

Ședința ECOFIN este însă programată pentru 10 octombrie.

