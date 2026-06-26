George Simion îl amenință pe Nicușor Dan după anunțul că negocierile cu partidele au intrat în blocaj: AUR la guvernare sau suspendare!

Liderul AUR, George Simion, intervine cu o soluție pentru blocajul politic invocat de președintele Nicușor Dan, după eșecul discuțiilor cu partidele parlamentare pentru majoritatea care să formeze un nou Guvern.

Șeful statului a reacționat, vineri seara, după întâlnirea de la Cotroceni – la care reprezentanții AUR nu au fost invitați – cu un mesaj pe rețeaua X în care critică poziția liberalilor conduși de Ilie Bolojan. ”De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția!”, a scris șeful statului, care a precizat că s-a revenit la blocajul politic pe care marţi îl credea depăşit.

AUR, „marele absent” de la discuțiile de la Cotroceni

După doar o oră de discuții, în jurul orei 19.00, ședința de la Cotroceni s-a încheiat. Nu s-a ajuns la un acord, partidele și-au păstrat pozițiile, iar desemnarea premierului s-a amânat. În acest context, Simion i-a transmis președintelui:

„AUR la guvernare! E singura soluție. Dacă nu se conformează N Dan, el trebuie suspendat”, a scris Simion.

La discuțiile de vineri seara au participat președintele PSD Sorin Grindeanu, liderul PNL, Ilie Bolojan, liderul USR Dominic Fritz, Președintele UDMR Kelemen Hunor și Liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian. Reprezentanții AUR nu au fost invitați, în contextul în care Nicușor dan și-a menținut joi afirmațiile că acesta „nu este un partid prooccidental”.

Președintele s-a plâns în mesatul transmis pe rețeaua de socializare că a primit asigurări de la PNL, adică de la Ilie Bolojan, că partidul va vota un guvern minoritar PSD.

„În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția. Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revină la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline.”, a scris președintele.

Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, variantele de premier propuse de partide

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL și vicepreședinte al Partidului Popular European, se numără printre numele vehiculate pentru funcția de prim-ministru, variantă propusă de PNL, USR și UDMR.

În cazul în care va fi desemnat premier și va primi votul de învestire al Parlamentului, Mureșan va trebui să renunțe la mandatul de eurodeputat, întrucât această funcție este incompatibilă cu cea de membru al Guvernului.

Conform legislației, atunci când un mandat de europarlamentar devine vacant, acesta este preluat de următorul candidat de pe aceeași listă electorală, în ordinea înscrierii, cu validarea partidului sau alianței pe listele căreia a candidat.

În acest caz, locul rămas liber ar reveni unui candidat de pe lista comună PSD–PNL de la alegerile europarlamentare din 2024. După Siegfried Mureșan, pe lista relevantă se află Virgil Popescu, Andi Cristea, Alexandru Muraru, Andra Bică și Mara Mareș. Întrucât Andi Cristea ocupă deja un mandat de eurodeputat, primul candidat eligibil pentru preluarea locului ar fi Alexandru Muraru.

De cealaltă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri că partidul pe care îl conduce a decis în Biroul Politic Naţional, în unanimitate, să-şi asume responsabilitatea guvernării, iar preşedintele partidului să fie propunerea de premier. Șeful PSD afirmă că partidul „va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare” și a respins ideea USR, de a exista o nouă rotativă guvernamentală.