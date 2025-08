George Simion, liderul și deputatul partidului AUR a declarat la emisiunea „Dan Diaconescu Direct” că susține în continuare construirea locuințelor la 35.000 de euro.

Politicianul naționalist și liderul opoziției crede că programul guvernamental de construit locuințe sociale este realizabil.

„Eu am încercat să răspund la toate întrebările. Digi24 a mințit – Simion spune că nu va face casele la 35.000 de euro. Nu am spus asta niciodată. Face parte dintr-un program guvernamental de case sociale si este perfect realizabil. Si la ANL se construiesc case cu 28.000 euro. Și am spus că eu sunt bun la marketing și am știut să facem din programul ăsta unul cu răsunet. Am greșit, dar nu să îl ducă pe Nicușor Dan de la 21 la 54%”.