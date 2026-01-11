Prima pagină » Știri politice » Viorica Dăncilă dă de pământ cu Bolojan: „Nu e normal ca oamenii să plătească dezmățul bugetar”

Viorica Dăncilă dă de pământ cu Bolojan: „Nu e normal ca oamenii să plătească dezmățul bugetar"

11 ian. 2026, 18:48, Știri politice

Viorica Dăncilă dă de pământ cu Ilie Bolojan. Fostul premier a susținut faptul că „nu e normal ca oamenii să plătească dezmățul bugetar”, măsurile conducând către o „situație economică dezastruoasă”. De altfel, fostul prim-ministru a mai susținut că cetățenii sunt tot „mai săraci, mai triști și mai disperați”, ducând grija zilei de mâine.

„Sunt măsură luate împotriva celor care ar merita aprecierea Guvernului României. Nu este normal ca alții să facă acest dezmăț buger, iar oamenii să plătească toate aceste măsuri care au fost luate din 2020 încoace și care efectiv au dus la această situație economică dezastruoasă.

Oamenii sunt din ce în ce mai săraci, din ce în ce mai triști, din ce în ce mai disperați, pentru că nu știu ce le aduce ziua de mâine. Cu atât mai grav este acest aspect. Deci, dacă exista o soluție care să nu conducă la majorarea TVA-ului, domnul premier Ilie Bolojan trebuie să explice de ce, totuși, a aplicat această metodă care a adus un deserviciu major atât cetățenilor, cât și antreprenorilor români”, a spus Viorica Dăncilă.

Fostul premier a continuat să reliefeze un scenariu pentru 2026, fiind întrebată cum se așteaptă să fie acest an.

„Din păcate, așa cum arată lucrurile în acest moment, 2026 va fi tot un an greu. Să nu uităm că de la 1 ianuarie vin noi majorări, impozitul pe locuințe, impozit pe mașini, mărirea TVA-ului la accize, toate aceste lucruri vor avea un impact major asupra prețurilor, vieții de zi cu zi. Va fi un an foarte greu. Nu văd niciun program de relansare economică, doar măsuri bugetare. Au învățat să conjuge verbul a tăia, dar văd că nu prea știu să conjuge verbul a adăuga. Deci, va fi un an greu”, a continuat Viorica Dăncilă.

„Ne îndreptăm spre un dezastru economic”

Viorica Dăncilă a mai precizat că și-ar dori ca România să fie „reprezentată cu demnitate în plan extern”.

„Mi-aș dori ca România să fie reprezentată cu demnitate în plan extern. Să arătăm că noi, românii, contăm. Ca oamenii să o ducă mai bine, să-și ducă la îndeplinire ceea ce au jurat cu mâna pe Constituție. Sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute, dar din păcate speranța românilor în mai bine este din ce în ce mai mică. Mi-aș dori ca anul 2026 să aducă un plus în viața de zi cu zi, pentru că de acest minus pe care l-au implementat până acum, oamenii s-au săturat.

(…) Eu aș adresa o altă întrebare: cât mai rezistăm noi românii cu un Guvern care ia asemenea decizii. Pentru că ei rezistă. Ei s-au învățat acolo. (…) Cred că Guvernul va rezista atâta timp cât noi vom mai accepta, și nu noi neapărat, partidele din coaliție, în principal PSD, să se ia măsuri de genul acesta”, a continuat Viorica Dăncilă.

Fostul premier Viorica Dancilă / foto: Mediafax Foto / Eduard Vinatoru

Fostul premier susține că România se întreaptă către „un dezastru economic”.

„Din păcate, noi nu știm ce ne așteaptă peste o săptămână sau peste o lună. Este o incertitudine totală, este un mod de a acționa fără precedent, până în prezent, iar sub numele stabilității politice vedem că ne îndreptăm spre un dezastru economic”, a mai spus fostul premier la Antena 3 CNN.

