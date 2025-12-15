Prima pagină » Știri politice » George Simion s-a pozat alături de Giorgia Meloni, la cina Margaret Thatcher, de la Roma: „Este al patrulea an de când particip”

George Simion s-a pozat alături de Giorgia Meloni, la cina Margaret Thatcher, de la Roma: „Este al patrulea an de când particip”

15 dec. 2025, 08:20, Știri politice
George Simion s-a pozat alături de Giorgia Meloni, la cina Margaret Thatcher, de la Roma: „Este al patrulea an de când particip”

Elita conservatorilor europeni s-a adunat la Roma pentru a marca cina Margaret Thatcher. Invitatul special a fost prim-ministrul Giorgia Meloni, care a primit statueta Leul, simbol al noii direcții. Un invitat neașteptat a fost președintele AUR, George Simion, care a postat pe X o fotografie alături de prim-ministru.

George Simion a postat pe contul său fotografia cu Giorgia Meloni, în dreptul căreia a scris:

„Este al patrulea an de când particip la Atreju, la Roma.

Au trecut mai bine de trei ani de când coaliția de centru-dreapta conduce Italia.

AUR-Fratelli d’Italia-ECR (n.r. trad.- AUR, fratele Grupului Conservator Reformist din Italia) – viitorul este al nostru!”

George Simion, prezent la cina Margeret Thatcher de la Roma alături de Giorgia Meloni

Miniștri, europarlamentari, jurnaliști, celebrități și personalități sportive, precum și invitata specială, Giorgia Meloni, au participat la seara desfășurată la Acvariul Roman din cartierul Esquilin din Roma.

Prim-ministrul a acceptat și statueta Leului, simbol al Noii Direcții și a ținut un mic discurs în fața celor aproape 300 de persoane care au fost prezente.

„Suntem de partea bună a istoriei”, a explicat prim-ministrul, amintind de valorile conservatoare, citându-l pe Roger Scruton. „A fi conservator înseamnă a apăra ceea ce iubești. Ți-e frică de alte identități doar dacă nu știi cine ești.”

Prim-ministrul a adăugat apoi că „mai este mult de lucru și de demonstrat că suntem la nivelul lui Margaret Thatcher. Mă consider un soldat al unei idei. Pe lângă prim-ministru, printre cei premiați s-au numărat istoricul și filosoful francez Remi Brague, redactorul-șef al „The Spectator” Michael Gove, lidera opoziției belaruse Sviatlana Tsikhanouskaya, jucătorul de golf Jack Nicklaus, fondatorul și CEO-ul Angel, Neal Harmon, și actorul Neal McDonough.

Evenimentul a debutat cu un omagiu adus activistului republican Charlie Kirk

Seara a început cu un discurs susținut de președintele New Direction, Nicola Procaccini, care i-a adus un omagiu lui Charlie Kirk. Au fost prezenți numeroși invitați, inclusiv președintele Senatului, Ignazio La Russa, vicepreședintele Comisiei Europene, Raffaele Fitto, miniștrii Ciriani și Foti, și vicepreședintele Parlamentului European, Antonella Sberna.

De asemenea, au fost prezenți Carlo Fidanza, șeful delegației Frații Italiei la Parlamentul European, și Antonio Giordano, secretarul general al partidului Comisiei Europene (ECR).

Printre vorbitorii străini s-au numărat Patryk Jaki, copreședinte al Grupului ECR; Roberts Zile, eurodeputat, vicepreședinte al Parlamentului European (EPC); Marion Marechal; și George Simeon.

Premiile Margaret Thatcher au onorat persoane a căror muncă a contribuit la interpretarea, promovarea și consolidarea valorilor și ideilor gândirii conservatoare.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
11:31
Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
LIVE UPDATE Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament
11:24
Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc, pentru prima dată în sala de judecată. Magistrații decid azi dacă începe judecata
09:21
Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc, pentru prima dată în sala de judecată. Magistrații decid azi dacă începe judecata
POLITICĂ Oana Țoiu participă la Consiliul Afacerilor Externe, la Bruxelles. Ce include agenda reuniunii
08:50
Oana Țoiu participă la Consiliul Afacerilor Externe, la Bruxelles. Ce include agenda reuniunii
POLITICĂ Nicuşor Dan se întâlnește cu premierul finlandez, pentru a discuta securitatea UE în contextul războiului din Ucraina
08:31
Nicuşor Dan se întâlnește cu premierul finlandez, pentru a discuta securitatea UE în contextul războiului din Ucraina
Salariul minim si pensiile vor crește în Ucraina în 2026. În România, Guvernul Bolojan e pe contrasens și îi sufocă pe cetățeni cu austeritate
05:00
Salariul minim si pensiile vor crește în Ucraina în 2026. În România, Guvernul Bolojan e pe contrasens și îi sufocă pe cetățeni cu austeritate
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal nu uită niciodată?
SPORT L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
11:38
L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
FLASH NEWS Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
11:32
Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
EXTERNE Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme
11:30
Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme
SPORT Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”
11:25
Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”
SPORT Cristi Chivu MERGE în Arabia Saudită! Unde se pot urmări la TV meciurile in Supercupa Italiei
11:10
Cristi Chivu MERGE în Arabia Saudită! Unde se pot urmări la TV meciurile in Supercupa Italiei

Cele mai noi