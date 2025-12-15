George Simion s-a pozat alături de Giorgia Meloni, la cina Margaret Thatcher, de la Roma: „Este al patrulea an de când particip”

Elita conservatorilor europeni s-a adunat la Roma pentru a marca cina Margaret Thatcher. Invitatul special a fost prim-ministrul Giorgia Meloni, care a primit statueta Leul, simbol al noii direcții. Un invitat neașteptat a fost președintele AUR, George Simion, care a postat pe X o fotografie alături de prim-ministru.

George Simion a postat pe contul său fotografia cu Giorgia Meloni, în dreptul căreia a scris:

„Este al patrulea an de când particip la Atreju, la Roma. Au trecut mai bine de trei ani de când coaliția de centru-dreapta conduce Italia. AUR-Fratelli d’Italia-ECR (n.r. trad.- AUR, fratele Grupului Conservator Reformist din Italia) – viitorul este al nostru!”

George Simion, prezent la cina Margeret Thatcher de la Roma alături de Giorgia Meloni

Miniștri, europarlamentari, jurnaliști, celebrități și personalități sportive, precum și invitata specială, Giorgia Meloni, au participat la seara desfășurată la Acvariul Roman din cartierul Esquilin din Roma.

Prim-ministrul a acceptat și statueta Leului, simbol al Noii Direcții și a ținut un mic discurs în fața celor aproape 300 de persoane care au fost prezente.

„Suntem de partea bună a istoriei”, a explicat prim-ministrul, amintind de valorile conservatoare, citându-l pe Roger Scruton. „A fi conservator înseamnă a apăra ceea ce iubești. Ți-e frică de alte identități doar dacă nu știi cine ești.”

Prim-ministrul a adăugat apoi că „mai este mult de lucru și de demonstrat că suntem la nivelul lui Margaret Thatcher. Mă consider un soldat al unei idei. Pe lângă prim-ministru, printre cei premiați s-au numărat istoricul și filosoful francez Remi Brague, redactorul-șef al „The Spectator” Michael Gove, lidera opoziției belaruse Sviatlana Tsikhanouskaya, jucătorul de golf Jack Nicklaus, fondatorul și CEO-ul Angel, Neal Harmon, și actorul Neal McDonough.

Evenimentul a debutat cu un omagiu adus activistului republican Charlie Kirk

Seara a început cu un discurs susținut de președintele New Direction, Nicola Procaccini, care i-a adus un omagiu lui Charlie Kirk. Au fost prezenți numeroși invitați, inclusiv președintele Senatului, Ignazio La Russa, vicepreședintele Comisiei Europene, Raffaele Fitto, miniștrii Ciriani și Foti, și vicepreședintele Parlamentului European, Antonella Sberna.

De asemenea, au fost prezenți Carlo Fidanza, șeful delegației Frații Italiei la Parlamentul European, și Antonio Giordano, secretarul general al partidului Comisiei Europene (ECR).

Printre vorbitorii străini s-au numărat Patryk Jaki, copreședinte al Grupului ECR; Roberts Zile, eurodeputat, vicepreședinte al Parlamentului European (EPC); Marion Marechal; și George Simeon.

Premiile Margaret Thatcher au onorat persoane a căror muncă a contribuit la interpretarea, promovarea și consolidarea valorilor și ideilor gândirii conservatoare.

