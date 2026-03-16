Ministrul Muncii: Amendamentul PSD privind pachetul de solidaritate ar crește veniturile pentru 2,8 milioane de pensionari și aproape 300.000 de copii

16 mart. 2026, 20:36, Știri politice
Ministrul Muncii: Amendamentul PSD privind pachetul de solidaritate ar crește veniturile pentru 2,8 milioane de pensionari și aproape 300.000 de copii
Ministrul Muncii, Florin Manole

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni, că amendamentul Partidului Social Democrat privind pachetul de solidaritate vizează creșterea veniturilor a 2,8 milioane de pensionari și aproape 300.000 de compii din familii vulnerabile. Oficialul a mai spus că pachetul one-off pentru pensionari are în vedere și pensionarii militari. 

Florin Manole a vorbit, după avizul favorabil primit în comisiile de specialitate din Parlament, pentru bugetul Ministerului Muncii, despre amendamentul Partidului Social Democrat referitor la pachetul de solidaritate. De asemenea, ministrul a oferit și exemple cu privire la nivelul actual al beneficiilor acordate unor catgorii vulnearebile.

„Amendamentul PSD se referă la pachetul de solidaritate, un pachet care avea în vedere creșterea veniturilor a 2,8 milioane de pensionari și a aproape 300.000 de copii din familii monoparentale, copii din familii cu venituri foarte reduse sau copii cu dizabilități. Pentru exemplificare, cel mai mic beneficiu la copiilor cu dizabilităţi era de 80 de lei, iar, de exemplu, în cazul familiilor monoparentale avem peste 37.000 de familii care primesc un beneficiu de doar 240 de lei, în condiţiile în care au venituri sub 930 de lei media pe membru de familie, adică venituri extrem de mici”, a spus ministrul.

De asemenea, ministrul Muncii a subliniat că pachetul one-off pentru pensionari are în vedere și pensionarii militari.

„Pachetul one-off pentru pensionari are în vedere și pensionarii militari, pentru că ei, în 2025, din păcate, nu au fost incluși în acest sprijin, iar acum credem că este absolut legitim și necesar ca pensionarii care au venituri mici, indiferent din ce familie ocupațională vin, să beneficieze de acest sprijin”.

Florin Manole a răspuns și criticilor potrivit cărora nu ar exista surse de finanțare pentru aceste măsuri. Oficialul a criticat dezbaterile publice legate de finanțarea unor măsuri sociale și a spus că întrebările apar mai ales atunci când este vorba despre sprijin pentru persoanele vulnerabile.

„De câte ori este vorba de beneficii pentru copii cu dizabilități, care iau 80 de lei pe lună astăzi, copii din familii monoparentale, care primesc 240 de lei pe lună, sau pensionari cu pensii de 1.500, 2.000, 3.000 de lei, există această zbatere publică în legătură cu sursa de finanțare”, a mai spus spus Florin Manole.

