Polițiștii rutieri anchetează posibile abuzuri comise de șoferii care conduc dubele cu deținuți. Provoacă haos în trafic și accidente de circulație

Andrei Dumitrescu
17 mart. 2026, 05:00, Social
Polițiștii bucureșteni ai Brigăzii Rutiere cercetează dacă angajații Penitenciarului Rahova, care conduc către instanțe dubele cu deținuții care au termene de judecată, folosesc în mod legal sirena și girofarul. Angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au fost acuzați că intră cu mașinile de serviciu pe contrasens, conduc agresiv, provoacă haos în trafic și chiar îi determină pe unii șoferi să comită accidente.

Polițiștii au declanșat verificări după ce, pe adresa Brigăzii Rutiere a fost trimisă o sesizare legată de presupuse abuzuri comise de șoferii Penitenciarului Rahova.

Ce spune legea

Conform documentului respectiv, în fiecare dimineață, în intervalul orar 06:20 – 07:30, din incinta Penitenciarului București Rahova pleacă mai multe autovehicule de mare capacitate destinate transportului deținuților, care se deplasează pe traseul Șoseaua Alexandriei – Piața Rahova – Șoseaua Antiaeriană și folosesc în mod repetat sirena și girofarul.

Aceste drumuri au un caracter repetitiv și previzibil, desfășurându-se zilnic, la aceleași ore, vizează transporturi planificate anterior către instanțe de judecată sau centre de arest și nu apar ca fiind generate de situații neprevăzute, critice sau intervenții imediate.

Iar potrivit legii care reglementează circulația pe drumurile publice, autovehiculele beneficiază de regim de circulație prioritară numai atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență, iar pentru acordarea priorității este necesară utilizarea simultană a semnalelor luminoase și sonore.

Autospecialele Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) pot utiliza semnale luminoase albastre exclusiv atunci când se deplasează în misiuni care au caracter de urgență.

Ar fi provocat și un accident rutier

Conform documentului citat, „maniera de deplasare a șoferilor ANP în trafic este percepută ca fiind agresivă, determinând frecvent ceilalți participanți la trafic să schimbe brusc benzile de circulație, să pătrundă pe sens opus sau să frâneze brusc, situații ce contravin definiției legale a acordării priorității, respectiv obligației de a nu determina modificarea bruscă a direcției ori vitezei altor participanți la trafic”.

Totodată, ar fi fost semnalat inclusiv un incident în care, pe Șoseaua Antiaeriană, un astfel de autovehicul a pătruns pe sensul opus de circulație având semnalele în funcțiune, determinând un șofer să schimbe brusc banda și să lovească un alt vehicul care circula regulamentar pe prima bandă.

Potrivit unor surse din cadrul ANP, șoferii care conduc dubele cu deținuți ar fi fost instruiți în repetate rânduri să nu mai folosească în mod abuziv mijloacele acustice și luminoase, însă, în lipsa unui control eficient, aceștia fac numai ce vor, pe fondul unei atitudini tolerante a polițiștilor rutieri.

