Bugetul Ministerului Sănătății a primit aviz favorabil. Alexandru Rogobete: „Este un buget mai mare decât execuţia în anul 2025”

16 mart. 2026, 19:52, Știri politice
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, luni seară, că bugetul instituției a fost avizat de către comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților și Senatului. Bugetul este mai mare decât execuția din anul precedent, dar Rogobete a transmis că, pentru programele naționale de sănătate și programele de screening, va fi necesară o supilmentare a fondurilor și a subliniat că se așteaptă la o rectificare pe durata anului.

„S-a primit avizul pentru bugetul pe anul 2026, este un buget mai mare decât execuţia în anul 2025. Evident că mă aştept ca în zona programelor naţionale de sănătate şi a programelor de screening ca să fie necesară o sumă suplimentară. Mă aşteapt la o rectificare undeva în vară, toamnă, când se va face, unde aceste programe să fie completate”, a transmis Alexandru Rogobete.

De asemenea, oficialul a subliniat că bugetul Ministerului Sănătății este mai mare cu 3,5 miliarde de lei față de execuția anului precedent, dar este „mai mic față de alocarea inițială de anul trecut”.

„Aşa cum bine ştiţi, Ministerul Sănătăţii are o execuţie astăzi de 88% din Planul Naţiunal de Redresare şi Rezilinţă. Toate măsurile pe care le-am început anul trecut şi pe care ni le dorim anul acesta vor fi pornite în prima parte a anului, însă bugetul nu va fi necesar până la finalul anului 2026. Din acest motiv, am spus că cu siguranţă va fi nevoie de o rectificare pozitivă pe finalul anului pentru a completa aceste programe. Dar prin modalitatea în care construim programele şi distribuim sumele aferente acestora, încercăm să pornim toate programe importante, în special cele de schimb şi prevenţie pe care le-am anunţat şi care sunt absolut necesare”, a mai spus ministrul Sănătăţii.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe