Bugetul Ministerului Mediului primește aviz favorabil. Diana Buzoianu: 84% din bugetul pe 2026 este dedicat investițiilor sau proiectelor similare

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, spune că bugetul Ministerului pe anul 2026 este orientat către investiții și proiecte cu finanțare europeană și prin PNRR. Aproape 84% din bugetul Ministerului Mediului pentru anul în curs este dedicat investițiilor.

Bugetul pentru 2026 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a primit aviz favorabil din partea comisiei reunite de specialitate din Parlament. Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților, respectiv cei ai Comisiei pentru mediu și ai Comisiei pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic din Senat au avizat cu 23 de voturi „pentru”, 6 voturi „împotriva” și 4 abțineri bugetul instituției pe 2026. Diana Buzoianu a afirmat că mai puțin de 10% din buget va fi destinat cheltuielilor de personal și cheltuielilor de funcționare ale Ministerului Mediului.

„Vor fi finanțate sute de proiecte pentru centre de colectare cu aport voluntar, insule ecologice digitalizate, fabrici de reciclare. De asemenea, vor continua investiții importante pentru infrastructura de apă, inclusiv lucrări la acumulările Cuceu, Rovinari, Surduc – Timiș și Frumoasa. Toate acestea cu o gestionare eficientă a cheltuielilor de funcționare, care rămân reduse în raport cu totalul bugetului”, a transmis Diana Buzoianu.

Cum este împărțit bugetul Ministerului Mediului

Pentru acest an, Ministerul Mediului are un buget de 4,66 mld. lei credite de angajament și 5,95 mld. lei credite bugetare. Din acestea, 83,73% din creditele bugetare și 79,24% din totalul creditelor de angajament sunt alocate implementării proiectelor cu finanțare din PNRR, proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă și proiectelor de investiții și asimilate investițiilor. Pentru salarii, bunuri și servicii, respectiv cheltuieli de capital este alocat doar 9,56% din totalul creditelor bugetare.

De asemenea, pentru infrastructura de apă, prevenirea inundațiilor și gestionarea resurselor de apă, inclusiv lucrări de apărare, hidrologie și reducerea riscurilor naturale, Ministerul Mediului are alocată suma de 1,3 miliarde lei. Alte 274 milioane lei sunt destinate dezvoltării durabile a silviculturii, prin compensații pentru proprietari de păduri, despăgubiri pentru pagube produse de fauna sălbatică și investiții în împăduriri, drumuri forestiere și lucrări de corectare a torenților. Nu în ultimul rând, Ministerul Mediului alocă 659 milioane lei pentru protecția mediului, inclusiv pentru modernizarea rețelei de monitorizare a calității aerului și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

