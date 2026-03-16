PSD dă prima lovitură în Parlament. Comisia de Muncă a trecut amendamentele social-democraților la Legea bugetului, în ciuda opoziției PNL și USR

Dezbaterile asupra Legii bugetului au început în Parlament, iar în comisia de Muncă s-au dezbătut amendamentele depuse de PSD care vin în ajutorul persoanelor vulnerabile. Deși premierul Ilie Bolojan s-a opus măsurilor sociale gândite de PSD, social-democrații au transformat totul în amendamente la Legea bugetului.

În Comisia de Muncă au trecut amendamentele sprijinite de PSD-UDMR și parlamentarii opoziției de la AUR sau SOS România. Cei de la PNL și USR au votat împotrivă, ceea ce marchează o ruptură a coaliției de guvernare în Parlament. Amendamentele social-democraților însumează aproximativ 1,1 mld. lei, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, arată că suma este infimă față de PIB-ul real al României sau față de bugetul țării.

PSD a găsit 2,3 miliarde de lei pentru pensii și ajutoare sociale

PSD a depus, luni, o serie de amendamente la proiectul bugetului pe 2026. Formațiunea susține că a identificat două surse de venituri suplimentare la bugetul de stat, care totalizează 2,3 mld. lei, despre care consideră că Ministerul Finanțelor le-a trecut cu vederea în mod nejustificat și că banii ar putea veni din plățile restante ale CAS-ului sau din colectarea TVA.

Potrivit surselor PSD, prima sursă de bani indicată este recuperarea unei părți din arieratele la contribuțiile sociale. Potrivit amendamentelor depuse, PSD propue ca statul să recupereze cel puțin 1,3 mld. lei din suma restantă de 3,7 mld. lei. De asemenea, social democrații susțin că aceste restanțe reprezintă bani orpiți din salariile angajatorilor pentru contribuția la pensii, dar care nu au fost virați statului. A doua sursă de bani este reprezentată de creșterea încasărilor din TVA cu încă un miliard de lei. În total, cele două măsuri ar aduce 2,3 miliarde de lei în plus la buget, potrivit calculelor PSD.

Social-democrații vor eliminarea CASS pentru anumite categorii de persoane

Printre altele, amendamentele depuse de PSD mai vizează și elminiarea CASS pentru unele categorii, respectiv mame, veterani de război, persoane invalide, personal monahal, deoarece acest lucru nu este un privilegiu, ci „un sprijin firesc”.În același pachet apar și alte propuneri punctuale, cum ar fi ajutorul one-off pentru pensionarii militari cu pensii sub 3.000 de lei, dar și 100 de milioane de lei pentru brățările electronice folosite în sistemul de supraveghere judiciară. Amendamentele mai vizează și alocarea unor venituri suplimentare, care să vină drept sprijin pentru familiile cu venituri mici și copii, ajutoare pentru familiile care au în întreținere copii cu dizabilități, dar și un ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public.

