George Simion spulberă politicile progresiste: „Pozițiile mele de pe baricadele civice sunt aceleași”

Președintele AUR, George Simion, atacă politicile și ideile promovate de mișcările progresiste care subminează identitatea statelor europene. Liderul opoziției din Parlamentul României se arată indignat de catalogarea eronată, spune el, ca „extremiști”, a conservatorilor care își doresc protejarea valorilor și credințelor identitare ale spațiului european.

”Sunt categoric împotriva celor care descriu Europa ca fiind un spațiu în care identitatea națională nu mai contează sau este minimizată, în care trebuie să acceptăm de facto căsătoriile și adopția de copii de către persoanele de același sex și în care suntem obligați să mutăm puterea politică de la statele membre la Bruxelles”, spune Simion, într-un podcast recent.

„Dacă te opui corupției sau achiziției de vaccinuri, nu înseamnă că ești antieuropean”, subliniază liderul AUR, care precizează că pozițiile sale, „de pe baricadele civice” sunt aceleași.

Nu înseamnă că ești antieuropean dacă te opui corupției, achiziției de doze de vaccin într-o cantitate imensă de cinci ori mai mult decât cetățenii Uniunii Europene, dacă te opui politicilor de salvare a planetei Green Deal, care de fapt aduc sărăcire și lipsă de competitivitate pe piața muncii. Unii încearcă să ne impună acest curent de gândire și încearcă să ne eticheteze. Nu o să cad în extrema cealaltă și pozițiile mele de pe baricadele civice, de pe baricadele unioniste, sunt aceleași”, explică Simion.

Potrivit liderului AUR, poziția sa este motivată de dorința ca tinerii României să crească într-o țară care nu și-a abandonat valorile și uitat rădăcinile.

”Eu am o poziție românească, eu am o poziție de tânăr, încă tânăr, care își visează viitorul copiilor aici, unde s-au născut și părinții, bunicii și străbunicii lui. Și sunt împotriva acestor curente care distrug efectiv civilizația europeană și popoarele din Europa.”

