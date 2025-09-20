Prima pagină » Știri politice » George Simion spulberă politicile progresiste: „Pozițiile mele de pe baricadele civice sunt aceleași”

George Simion spulberă politicile progresiste: „Pozițiile mele de pe baricadele civice sunt aceleași”

20 sept. 2025, 11:45, Știri politice
George Simion spulberă politicile progresiste: „Pozițiile mele de pe baricadele civice sunt aceleași”

Președintele AUR, George Simion, atacă politicile și ideile promovate de mișcările progresiste care subminează identitatea statelor europene. Liderul opoziției din Parlamentul României se arată indignat de catalogarea eronată, spune el, ca „extremiști”, a conservatorilor care își doresc protejarea valorilor și credințelor identitare ale spațiului european.

”Sunt categoric împotriva celor care descriu Europa ca fiind un spațiu în care identitatea națională nu mai contează sau este minimizată, în care trebuie să acceptăm de facto căsătoriile și adopția de copii de către persoanele de același sex și în care suntem obligați să mutăm puterea politică de la statele membre la Bruxelles”, spune Simion, într-un podcast recent.

„Dacă te opui corupției sau achiziției de vaccinuri, nu înseamnă că ești antieuropean”, subliniază liderul AUR, care precizează că pozițiile sale, „de pe baricadele civice” sunt aceleași.

Nu înseamnă că ești antieuropean dacă te opui corupției, achiziției de doze de vaccin într-o cantitate imensă de cinci ori mai mult decât cetățenii Uniunii Europene, dacă te opui politicilor de salvare a planetei Green Deal, care de fapt aduc sărăcire și lipsă de competitivitate pe piața muncii.

Unii încearcă să ne impună acest curent de gândire și încearcă să ne eticheteze. Nu o să cad în extrema cealaltă și pozițiile mele de pe baricadele civice, de pe baricadele unioniste, sunt aceleași”, explică Simion.

Potrivit liderului AUR, poziția sa este motivată de dorința ca tinerii României să crească într-o țară care nu și-a abandonat valorile și uitat rădăcinile.

”Eu am o poziție românească, eu am o poziție de tânăr, încă tânăr, care își visează viitorul copiilor aici, unde s-au născut și părinții, bunicii și străbunicii lui. Și sunt împotriva acestor curente care distrug efectiv civilizația europeană și popoarele din Europa.”

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Ilie Bolojan avea acces de pe telefon la sistemul de supraveghere video al orașului Oradea. Dispunea de imagini după bunul plac, fără ca nimeni să știe

Citește și

POLITICĂ Angajații PMB, cei mai bine plătiți funcționari din administrația publică. Primarul duce acasă 19.000 lei net lunar, iar vicele, 18.000 lei
14:13
Angajații PMB, cei mai bine plătiți funcționari din administrația publică. Primarul duce acasă 19.000 lei net lunar, iar vicele, 18.000 lei
POLITICĂ Sondaj AVANGARDE. AUR, scor aproape cât PSD, PNL și USR la un loc
13:36
Sondaj AVANGARDE. AUR, scor aproape cât PSD, PNL și USR la un loc
POLITICĂ Ionuț Moșteanu a anunțat că România așteaptă banii de la UE ca să înceapă să producă drone militare
12:53
Ionuț Moșteanu a anunțat că România așteaptă banii de la UE ca să înceapă să producă drone militare
POLITICĂ Dominic Fritz trasează prioritățile politicii externe a României. Anunță imperativ instituire de noi sancțiuni împotriva Rusiei, convenite cu Oana Țoiu
12:16
Dominic Fritz trasează prioritățile politicii externe a României. Anunță imperativ instituire de noi sancțiuni împotriva Rusiei, convenite cu Oana Țoiu
POLITICĂ Lichidare și listare. Soluția USR pentru ieșirea din criză. Închideri de companii și listarea la bursă a celor profitabile: FRITZ: Putem să câștigăm 50 de miliarde de lei printr-un astfel de demers
11:58
Lichidare și listare. Soluția USR pentru ieșirea din criză. Închideri de companii și listarea la bursă a celor profitabile: FRITZ: Putem să câștigăm 50 de miliarde de lei printr-un astfel de demers
DEZVĂLUIRI Ilie Bolojan își spiona contribuabilii. Fostul primar avea acces de pe telefon la sistemul de supraveghere video al orașului Oradea
11:17
Ilie Bolojan își spiona contribuabilii. Fostul primar avea acces de pe telefon la sistemul de supraveghere video al orașului Oradea
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
Cancan.ro
Anda Adam, umilită după participarea la Asia Express. A fost taxată aspru: 'Este așa o
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Tragedie pe munte! O persoană a murit și alte trei au suferit răni grave în ultimele 24 de ore
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Capital.ro
Paradisul în care Elena Udrea s-a ascuns. Locul unde milionarii lumii fug de lege și de ochii curioși
Evz.ro
Diferențe între cardurile de debit și cele de credit. Cum ar trebui folosite și ce riscuri pot ascunde
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
RadioImpuls
Trotinetele electrice de închiriat, interzise în Piatra Neamț după ce un băiat de 15 ani a murit în urma unui accident! Când intră în vigoare măsura?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Artemisia Gentileschi, pictorița feministă care l-a întrecut pe Caravaggio
HOROSCOP Patru zodii, sub semnul NOROCULUI, în septembrie 2025. Toate dorințele să vor împlini
13:59
Patru zodii, sub semnul NOROCULUI, în septembrie 2025. Toate dorințele să vor împlini
EXTERNE Rusia contestă acuzațiile privind ÎNCĂLCAREA spațiului aerian estonian: Zborul efectuat a fost în conformitate cu regulamentele internaționale
13:51
Rusia contestă acuzațiile privind ÎNCĂLCAREA spațiului aerian estonian: Zborul efectuat a fost în conformitate cu regulamentele internaționale
SĂNĂTATE Decizie importantă: Comisia de vaccinare din Statele Unite nu mai recomandă vaccinul anti-COVID adulților
13:24
Decizie importantă: Comisia de vaccinare din Statele Unite nu mai recomandă vaccinul anti-COVID adulților
VIDEO Egreta, rața cu gâtul roșu și pelicanul de Dolj, în pericol! Lacul Bistreț a secat din cauza secetei și irigațiilor ilegale
13:07
Egreta, rața cu gâtul roșu și pelicanul de Dolj, în pericol! Lacul Bistreț a secat din cauza secetei și irigațiilor ilegale
ULTIMA ORĂ „Doamna Noastră” se întoarce. Moment SIMBOLIC pentru francezi. Ce se întâmplă cu turnurile Catedralei Notre – Dame, la șase ani de la incendiu
13:00
„Doamna Noastră” se întoarce. Moment SIMBOLIC pentru francezi. Ce se întâmplă cu turnurile Catedralei Notre – Dame, la șase ani de la incendiu
EXTERNE POLONIA ridică avioane de luptă după atacul masiv al Rusiei în Ucraina
12:53
POLONIA ridică avioane de luptă după atacul masiv al Rusiei în Ucraina