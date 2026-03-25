Grindeanu, nemulțumit de partenerii de coaliție: Am văzut „bezele” trimise de reprezentații PNL către AUR. Să spună că nu vor

Olga Borșcevschi

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că este clar pentru toată lumea că, la nivel guvernamental, lucrurile nu funcţionează cum trebuie şi într-o direcţie greşită. Grindeanu a mai precizat că în ultimele 24 de ore a văzut bezele trimise de către reprezentanţi ai PNL către AUR.

„Este clar pentru toată lumea că, la nivel guvernamental, lucrurile nu funcţionează cum trebuie. Şi PSD-ul n-are nimic personal cu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan este prim-ministru. Ca prim-ministru, în schimb, lucrurile, aşa cum spuneam mai devreme, la nivel guvernamental, din punctul nostru de vedere, nu funcţionează cum trebuie. Lucrurile ar putea să funcţioneze şi mai bine. Şi asta n-am ascuns. Am spus încă din septembrie că trebuie să avem măsuri de relansare economică. Am spus că, dacă venim doar cu măsuri din acestea în care tai, tai şi tai, o să intri în recesiune, o să ai reduceri de consum şi iată că avem. O să ai o reducere a producţiei industriale şi am văzut azi dimineaţă că s-a întâmplat lucrul acesta. Astea arată, dincolo de persoane, un management. Noi, dacă avem avem lucruri de reproşat, care sunt legate de acest management. Asta nu înseamnă că nu ne facem, aşa cum v-am spus de fiecare dată, şi autoevaluare”, a declarat Grindeanu, la Parlament, despre situaţia coaliţiei de guvernare.

El a subliniat: „Nu putem să ne facem că nu vedem că lucrurile merg într-o direcţie greşită”.

De asemenea, Grindeanu a reacționat după ce liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a spus că PNL nu își dorește să guverneze cu AUR, dar că opțiunea nu poate fi ignorată.

„Cred că am văzut mai mult de atât. Cel puţin în ultimele 24 de ore am văzut şi bezele trimise de către reprezentanţi ai PNL-ului către AUR. Asta, la diverse declaraţii. Dar nu asta e important. Am spus lucrul ăsta şi luni şi am spus şi înainte de asta, eu nu impun agenda şi PSD-ul nu impune agenda internă nimănui. Noi facem lucrurile pentru noi. Văd că toată lumea are treabă cu PSD-ul. Pe noi ne preocupă lucrurile de care spuneam mai devreme. Am avut întâlniri cu sindicatele. Ne preocupă chestiunele legate de carburanţi. Sunt lucruri care sunt importante pentru români, dincolo de ceea ce vrea PSD, PNL şi USR. Noi hotărâm pentru noi. Şi nu-mi permit să dau lecţii celorlalţi. Cum n-o să permit celorlalţi să dea lecţii PSD-ului”, a adăugat el.

Întrebat dacă PSD ar avea cu cine să formeze o guvernare, Grindeanu a precizat: „De câte ori trebuie să spun, o să spun lucrul ăsta, ca să fie şi mai clar. PSD nu va susţine niciun guvern minoritar şi PSD nu face majoritate cu AUR. Aştept acelaşi răspuns şi din partea altora”.

Ce a declarat Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL

Întrebat dacă PNL ar putea ajunge la mâna AUR, în cazul unui Guvern minoritar, Daniel Fenechiu a răspuns: „E o întrebare complicată și eu nu aș vrea să implic printr-un răspuns PNL-ul, pentru că poziția mea în cadrul partidului și Parlamentului, cea de lider de grup, este o poziție de dialog continuu, iar eu în Senat dialoghez cu toate formațiunile politice, mă interesează mai puțin catalogările, mă interesează obiectivele de politică parlamentară. Deci din punctul ăsta de vedere, eu pot discuta cu oricine, nu am o problemă”.

Întrebat dacă într-un asemenea scenariu, PNL ar cere sprijinul AUR, senatorul a răspuns în nume personal: „Eu nu pot să implic PNL, dar dacă vreți părerea mea, eu cred că într-o situație de criză profundă, cum este în momentul de față nu doar în România, prioritatea guvernamentală este stabilitatea. Or din punctul ăsta de vedere, mă interesează extrem de puțin catalogările care se fac. Dacă AUR vrea să susțină un Guvern, domnule, nu o să-l împiedice nimeni niciodată, hai să ne înțelegem, nu putem fi ipocriți (…). Nu poți să ignori AUR-ul. Poți să spui OK, avem diferențe majore de abordare, de principii, de valori, nu ne dorim să facem un Guvern cu ei, ne dorim ca această coaliție proeuropeană să continue, dar… dar… și aici există un mare dar, în situația în care se întâmplă o serie de lucruri care acum două luni, cinci luni, zece luni, păreau greu predictibile, trebuie să ai în vedere orice soluție”.

Liderul grupului parlamentar al PNL din Senat, Catalin – Daniel Fenechiu, participa la masa rotunda privind elaborarea Strategiei nationale pentru prevenirea si tratarea dependentei de jocuri de noroc, organizata de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, Comisia pentru cultura si media din Senat si Agentia Nationala pentru Politici si Coordonare in Domeniul Drogurilor si al Adictiilor, in Palatul Parlamentului din Bucuresti, marti, 10 iunie 2025. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

