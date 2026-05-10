Când era doar un oengist în plină ascensiune și cercetător pe statele de plată ale unui institut de matematică, dar încă nu se lansase în politică, ci se lupta cu „rechinii imobiliari” în tribunale, Nicușor Dan a dovedit și veleități artistice. Actualul președinte a luat parte la producția unui film distins cu mai multe premii Gopo sau ale Uniunii Cineaștilor. Astfel, președintele a fost consultant pentru pelicula captivantă inspirată din viața unui matematician hărțuit de Securitate în epoca lui Ceaușescu.

În perioada când era un oengist de succes, dar și cercetător, iar fotoliul de la Cotroceni i-ar fi părut mai degrabă un vis fantezist, actualul președinte a fost consultant în filmul Q.E.D., în regia lui Andrei Gruzsniczki.

Filmul cu o pleiadă de vedete și 18 nominalizări Gopo a avut un consultant special

Lansat în anul 2013, Q.E.D. a avut ca protagoniști o pleiadă de prestigioși actori precum Florin Piersic Jr., Tora Vasilescu, Ofelia Popii, Mihai Călin, Medeea Marinescu,

Pe fișa de producție a peliculei regăsim o mare surpriză. Actualul președinte a fost consultant pe probleme de matematică, dar a avut intervenții și pe partea de producție.

Filmul turnat în alb-negru a impresionat critica de specialitate și a fost distins cu 5 premii Gopo, dintr-un un număr record de 18 nominalizări la Oscarurile cinematografiei românești în anul 2013.

Un film de autor despre un matematician în vizorul Securității comuniste

Filmul alb-negru are ca punct de plecare decizia unui matematician (interpretat de Sorin Leoveanu) de a publica o cercetare într-o revistă de specialitate a unei universităţi americane, în 1984, fără acordul Partidului Comunist Român. În alte roluri centrale mai apar Ofelia Popii (iubita din tinerețe a matematicianului) și Florin Piersic Jr. (ofițer de Securitate).

Quod Erat Demonstrandum (Q.E.D.) spune povestea lui Sorin Pârvu (Sorin Leoveanu), un matematician în vârstă de 35 de ani care, în 1984, rămâne prins în angrenajul marii maşinării comuniste.

Astfel, autor al unei teoreme revoluţionare, Pârvu visează să fie publicat şi să-şi termine teza de doctorat, doar că sistemul îi refuză această ambiţie cu totul justificată şi-l obligă să improvizeze.

Nicușor Dan a scris dialoguri, a fost asistent de regie și a compus teoremele din film

Profesor de matematică la Școala Normală Superioară București, cercetător al Academiei Române și activist la acel moment, Nicușor Dan a schițat conținutul matematic al dialogurilor din film, a compus tot ce apare scris pe tablă, atât în cursul cercetărilor personale ale personajului, cât și în fața studenților la curs.

În plus, a luat parte la filmarea câtorva secvențe, asistându-l pe actorul Sorin Leoveanu, interpretul matematicianului din rolul principal. Adică un fel de asistent de regie.

Președintele, consultant special pentru teoria ondeletelor

„Regizorul a dorit ca domeniul de cercetare al eroului principal să fie teoria ondeletelor, care era emergentă în anii ‘80. Munca mea a fost să înțeleg stadiul acestui domeniu din matematică în anul în care se petrece filmul și să propun subiecte de cercetare plauzibile ale personajului principal.

Am schițat conținutul tezei lui de doctorat și conținutul celor două articole, unul publicat, celălalt în lucru, inspirându-mă, evident, din lucrări din epocă”, explica Nicușor Dan la acel moment.

„Nu am lăsat nimic la întâmplare”

Potrivit echipei de producție a peliculei, Nicușor Dan a obținut Premiul I cu punctaj maxim la Olimpiadele Internaționale de Matematică din 1987 și 1988, a studiat la École Normale Supérieure, între 1992 și 1995, iar în 1998 a obținut doctoratul în matematică la Universitatea Paris XIII.

„Partea de cercetare a fost de nivelul unui cercetător profesionist din anul 1984, din domeniul de cercetare stabilit pentru film. Partea didactică, ce scrie pe tablă la curs, de nivelul anilor 2 și 3 ai facultății de matematică. Nu am lăsat nimic la întâmplare. Pentru un spectator cu studii matematice, partea matematică din film este extrem de plauzibilă”, mai explica atunci viitorul președinte.

Regizorul Andrei Gruzsniczki, cunoscut pentru debutul „Cealaltă Irina”, este și autorul scenariului. Fișa tehnică a filmului mai cuprinde nume mari din cinematografia autohtonă: Directorul de imagine Vivi Drăgan Vasile, scenograful Cristian Niculescu, Dana Bunescu s-a ocupat de montaj și sunet, Svetlana Mihăilescu a semnat costumele.

Filmul a fost produs de Velvet Moraru, prin Icon Production, casa de producţie din spatele peliculei de succes „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu” (regia Andrei Ujică, 2010). Pelicula a fost finanțată de Centrul Naţional al Cinematografiei şi The Media Partnership.

Bugetul a însumat aproximativ 700.000 de euro, o parte consistentă din sumă fiind alocată, potrivit realizatorilor, reconstituirii anilor ‘80. Filmările au debutat pe 15 octombrie 2o12, în diverse locații din București. Lansarea internațională a fost în 2013, iar cea din România a avut loc în anul 2014.

