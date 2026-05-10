Cum a fost primit Bolojan la Oradea după moțiune. Imagini cu premierul și concubina sa, păziți de jandarmi și la restaurant

Ruxandra Radulescu
În ciuda eșecului de la guvernare, Ilie Bolojan, a fost întâmpinat cu aplauze, la Oradea, în timp ce ieșea dintr-un restaurant alături de concubina sa. Momentul a fost suprins la puțin timp, după moțiunea care l-a debarcat de la Palatul Victoria pe „premierul austerității”.

După ce a fost demis din fruntea Executivului, în urma măsurilor de austeritate care au îngenuncheat populația, Ilie Bolojan a avut parte de o reacție pozitivă din partea câtorva susținători din Oradea.

Premierul interimar a fost aplaudat, în momentul în care a pășit dintr-un restaurant de mână cu Ioana, concubina sa, alături de care s-a afișat la mai multe evenimente oficiale. Mai multe detalii aici.

Îmbrăcat la costum și păzit de jandarmi, Bolojan s-a arătat zâmbitor și relaxat, alături de tânăra lui parteneră, în ciuda eșecului de la guvernare, care a pus la pământ economia țării.

„Era concubinajul”. Cine este Ioana, concubina lui Ilie Bolojan

Gândul a analizat fenomenul „concubinajului”, în ceea ce privește politicienii aflați la vârful puterii. Atât Ilie Bolojan, cât și vicepremierul interimar, Oana Gheorghiu, și, desigur, Nicușor Dan, pare că resping instituția căsătoriei. Mai mult, toți concubinii au averea la secret.

Ioana, concubina lui Ilie Bolojan, este o asistentă medicală din Oradea, localitatea unde actualul premier al României a fost primar „cu repetiție” în perioada 2008–2020.

Partenera de viață a lui Ilie Bolojan lucrează la Spitalul CFR din Oradea.

Bolojan a divorțat de mama copiilor săi și și-a refăcut viața alături de actuala concubină

După ce a fost căsătorit – timp de 20 de ani – cu Florentina Bolojan, cu care are și 2 fiice, Ilie Bolojan a reconsiderat, a divorțat în anul 2013 și-a „înnoit” viața sentimentală, dar sub formă de concubinaj.

Ilie Bolojan ar fi împreună cu concubina Ioana de aproximativ 3 ani și apărut, împreună, la mai multe evenimente. În septembrie, anul trecut, premierul Ilie Bolojan și concubina sa, Ioana, au apărut împreună la Blaj, la ceremonia dedicată memoriei cardinalului Lucian Mureșan.

Bolojan și concubina, nași de căsătorie, împotriva tradiției creștin ortodoxe

Prima lor apariție publică a avut loc în 2022, când au fost nași de cununie pentru fiul primarului din Câmpulung, Dan Negură, alături de soția acestuia.

Tradiția ortodoxă prevede ca nașii să fie căsătoriți religios sau să primească dispensă, cu obligația de a se cununa ulterior.
Cu toate acestea, conform ultimei declarații de avere, Ilie Bolojan nu este căsătorit.

Atunci când a preluat șefia PNL, Ilie Bolojan a mers la un restaurant italienesc din Capitală, într-un cadru restrâns și atent securizat, alături de concubina Ioana și de un cuplu influent din zona de afaceri a sectorului imobiliar. CANCAN.RO a prezentat imagini și detalii în exclusivitate.

FOTO/VIDEO: Facebook/Dacian Meza

