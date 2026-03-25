Guvernul Bolojan a modificat OUG privind criza carburanților. Care este noua formă a Ordonanței și când va fi adoptată

Bianca Dogaru
Guvernul Bolojan a schimbat radical proiectul OUG privind criza carburanților chiar înainte de adoptare. Noua variantă prevede că producătorii de combustibili nu mai au adaosul comercial plafonat, iar măsura se va aplica doar distribuitorilor. De asemenea, amenzile pentru benzinăriile care încalcă noile reguli au fost reduse de zece ori.

UPDATE: OUG privind criza carburanților va fi adoptată în ședința ordinară de joi a Guvernului, potrivit unei informări a biroului de presă al executivului. În urma discuțiilor de astăzi în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, Ministerul Finanțelor va opera unele modificări pe care le va anunța în această seară.

Modificarea surpriză din textul OUG înseamnă că marii producători care dețin rafinării nu vor fi afectați de înghețarea adaosului comercial. În paralel, amenzile inițiale de până la 10% din cifra de afaceri au fost tăiate până la un maxim de 1%, măsură ce vine în întâmpinarea cererilor venite de la asociațiile distribuitorilor de produse petroliere.

În tot acest timp, tensiunea dintre partenerii de guvernare a crescut. PNL acuză PSD că prin pozițiile publice servesc alte scopuri decât interesul cetățenilor. Social-democrații insistă însă că măsurile propuse de Bolojan sunt prea blânde și cer de urgență o reducere a accizelor, soluție pe care o consideră mult mai eficientă pentru scăderea prețului la pompă.

Reacția PSD după întâlnirea cu sindicatele

Partidul Social Democrat a transmis pe pagina de Facebook că nemulțumirile comunicate de liderii sindicali s-au concentrat în jurul lipsei unui „dialog real” cu premierul Ilie Bolojan.

„Principala nemulțumire a sindicatelor, exprimată în întâlnirea pe care am avut-o astăzi la Parlament, este lipsa dialogului real cu premierul Bolojan. Liderii principalelor confederații sindicale mi-au transmis acest lucru în termenii cei mai clari: toate discuțiile avute la nivelul guvernului au fost pur formale, iar premierul nu a ținut cont de niciuna dintre propunerile acestora. Prin urmare, am decis împreună o formă periodică de consultare cu sindicatele, iar cerințele lor să fie susținute și transmise la nivelul Coaliției de către Partidul Social Democrat.”

Sindicaliștii au refuzat să se întâlnească cu Bolojan

Liderii sindicatelor au refuzat astăzi să participe la ședința convocată de premier. Aceștia au acuzat Guvernul că „mimează dialog social”, după ce au primit invitația oficială cu doar câteva ore înainte de întâlnire. În loc să meargă la Palatul Victoria, șefii sindicatelor s-au întâlnit cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, pentru a prezenta propriul plan de salvare.

Măsurile pe care liderii sindicali le-au pus pe masa discuțiilor cu Sorin Grindeanu vizează direct securitatea energetică a țării. Prima cerință este repornirea grupurilor de la CE Oltenia. De asemenea, aceștia cer stoparea imediată a exporturilor de combustibil și gaze până la acoperirea consumului intern, o măsură ce ar putea schimba radical piața energiei. Pe lângă aceste decizii strategice, sindicatele insistă pentru reducerea TVA și a accizelor la carburanți, taxe care reprezintă peste jumătate din prețul final de la pompă.

