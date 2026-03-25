Prima pagină » Știri politice » Grindeanu îl atacă pe Bolojan cu ajutorul sindicatelor: Principala nemulțumire este lipsa dialogului real cu premierul

Grindeanu îl atacă pe Bolojan cu ajutorul sindicatelor: Principala nemulțumire este lipsa dialogului real cu premierul

Olga Borșcevschi
Grindeanu îl atacă pe Bolojan cu ajutorul sindicatelor: Principala nemulțumire este lipsa dialogului real cu premierul
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a spus miercuri că principala nemulțumire a sindicatelor, exprimată în cadrul întâlnirii pe care a avut-o la Parlament cu reprezentanții confederațiilor sindicale, este lipsa unui dialog real cu premierul Ilie Bolojan. El mai precizează că în perioada următoare se va întâlni şi cu reprezentanţii patronatelor din România, pentru a discuta despre problemele specifice din mediul privat.

„Principala nemulțumire a sindicatelor, exprimată în întâlnirea pe care am avut-o astăzi la Parlament, este lipsa dialogului real cu premierul Bolojan.
Liderii principalelor confederații sindicale mi-au transmis acest lucru în termenii cei mai clari: toate discuțiile avute la nivelul guvernului au fost pur formale, iar premierul nu a ținut cont de niciuna dintre propunerile acestora”, transmite Sorin Grindeanu, după întâlnirea cu reprezentanţii sindicatelor.

El spune că, prin urmare, au decis împreună o formă periodică de consultare cu sindicatele, iar cerinţele lor să fie susţinute şi transmise la nivelul Coaliţiei de către Partidul Social Democrat.

Sursa foto: Facebook / Sorin Grindeanu

„Ignorarea constantă a partenerilor sociali trebuie să înceteze! De prea multe ori până acum numeroase decizii au fost luate arbitrar și inflexibil, provocând suferințe sociale și economice majore: recesiune tehnică, scăderea producției industriale și a consumului, scăderea accelerată a puterii de cumpărare sau deprofesionalizarea masivă a sectorului bugetar în domenii critice precum sănătatea, educația și absorbția fondurilor europene.

Voi continua în perioada următoare să mă întâlnesc și cu reprezentanții patronatelor din România, pentru a discuta despre problemele specifice din mediul privat”, mai spune Grindeanu.

Sursa foto: Facebook / Sorin Grindeanu

Sursa foto: Facebook / Sorin Grindeanu

Citește și

EVENIMENT 20 de ani de American Spaces în România. Ambasada SUA la București inaugurează expoziția „Founders Museum”
13:16
20 de ani de American Spaces în România. Ambasada SUA la București inaugurează expoziția „Founders Museum”
FLASH NEWS Prima reacție a lui Fritz, după depunerea moțiunii împotriva Dianei Buzoianu. „Sunt supărați pentru că le-a explicat că nu le crește bărbăția dacă țipă și jignesc”
11:00
Prima reacție a lui Fritz, după depunerea moțiunii împotriva Dianei Buzoianu. „Sunt supărați pentru că le-a explicat că nu le crește bărbăția dacă țipă și jignesc”
FLASH NEWS Mirabela Grădinaru s-a întâlnit la Washington cu preşedintele “American Councils for International Education”. Ce au discutat
08:22
Mirabela Grădinaru s-a întâlnit la Washington cu preşedintele “American Councils for International Education”. Ce au discutat
ULTIMA ORĂ Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a luat cu el şi parlamentari AUR, în SUA, la adunarea republicanilor din toată lumea
07:58
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a luat cu el şi parlamentari AUR, în SUA, la adunarea republicanilor din toată lumea
FLASH NEWS Administrația prezidențială a publicat primele imagini cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la summitul Melaniei Trump
22:50
Administrația prezidențială a publicat primele imagini cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la summitul Melaniei Trump
FLASH NEWS Bolojan, reticent privind viitorul coaliției. Premierul continuă să atace PSD-ul: „A escaladat o zonă de conflict încălcând protocolul coaliției”
21:35
Bolojan, reticent privind viitorul coaliției. Premierul continuă să atace PSD-ul: „A escaladat o zonă de conflict încălcând protocolul coaliției”
Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Digi24
Predicția lui George Simion despre liderii PSD: „Sunt disperaţi. Dacă nu ies de la guvernare, vor dispărea sau Grindeanu va fi mazilit”
Cancan.ro
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre PROBLEMELE din familie: 'E imposibil...
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video | Primele imagini în detaliu cu Cybercab de la Tesla. Nu are volan, dar introduce clapetă pentru deschiderea ușilor
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
De ce unele opere de artă ajung capodopere, iar altele dispar fără urmă?
FLASH NEWS După restructurări la CE Oltenia, Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă din Motru a fost debranșată de la sistemul energetic. Mai mulți angajați vor fi disponibilizați
15:00
După restructurări la CE Oltenia, Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă din Motru a fost debranșată de la sistemul energetic. Mai mulți angajați vor fi disponibilizați
TRAGEDIE Un șofer român de TIR a fost ucis de un alt român într-o parcare din Spania. Motivul uluitor pentru care s-a ajuns la crimă
14:46
Un șofer român de TIR a fost ucis de un alt român într-o parcare din Spania. Motivul uluitor pentru care s-a ajuns la crimă
LIFESTYLE Ce flori să plantezi pentru a scăpa de buruienile din grădină, potrivit unui expert în grădinărit
14:34
Ce flori să plantezi pentru a scăpa de buruienile din grădină, potrivit unui expert în grădinărit
ȘTIINȚĂ Inteligența Artificială a descoperit 31 de noi planete, în afara sistemului nostru solar
14:25
Inteligența Artificială a descoperit 31 de noi planete, în afara sistemului nostru solar
MILITAR Negocieri de pe poziții de forță. În timp ce invită Iranul la discuții de pace, SUA se pregătesc să trimită 3.000 de parașutiști în Orientul Mijlociu
14:19
Negocieri de pe poziții de forță. În timp ce invită Iranul la discuții de pace, SUA se pregătesc să trimită 3.000 de parașutiști în Orientul Mijlociu

