Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a spus miercuri că principala nemulțumire a sindicatelor, exprimată în cadrul întâlnirii pe care a avut-o la Parlament cu reprezentanții confederațiilor sindicale, este lipsa unui dialog real cu premierul Ilie Bolojan. El mai precizează că în perioada următoare se va întâlni şi cu reprezentanţii patronatelor din România, pentru a discuta despre problemele specifice din mediul privat.

„Principala nemulțumire a sindicatelor, exprimată în întâlnirea pe care am avut-o astăzi la Parlament, este lipsa dialogului real cu premierul Bolojan.

Liderii principalelor confederații sindicale mi-au transmis acest lucru în termenii cei mai clari: toate discuțiile avute la nivelul guvernului au fost pur formale, iar premierul nu a ținut cont de niciuna dintre propunerile acestora”, transmite Sorin Grindeanu, după întâlnirea cu reprezentanţii sindicatelor.

El spune că, prin urmare, au decis împreună o formă periodică de consultare cu sindicatele, iar cerinţele lor să fie susţinute şi transmise la nivelul Coaliţiei de către Partidul Social Democrat.

„Ignorarea constantă a partenerilor sociali trebuie să înceteze! De prea multe ori până acum numeroase decizii au fost luate arbitrar și inflexibil, provocând suferințe sociale și economice majore: recesiune tehnică, scăderea producției industriale și a consumului, scăderea accelerată a puterii de cumpărare sau deprofesionalizarea masivă a sectorului bugetar în domenii critice precum sănătatea, educația și absorbția fondurilor europene.

Voi continua în perioada următoare să mă întâlnesc și cu reprezentanții patronatelor din România, pentru a discuta despre problemele specifice din mediul privat”, mai spune Grindeanu.

Sursa foto: Facebook / Sorin Grindeanu

RECOMANDAREA AUTORULUI: