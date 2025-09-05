Prima pagină » Știri politice » Guvernul Bolojan a găsit portița legislativă pentru reorganizarea ROMSILVA/ Proiect adoptat într-o ședință extraordinară

05 sept. 2025, 09:49, Știri politice
Guvernul condus de Ilie Bolojan se reunește vineri într-o ședință de Guvern extraordinară. Pe ordinea de zi figurează un singur proiect de act normativ, respectiv OUG privind modificarea art. 32 din Codul Silvic.

UPDATE 10:56

Proiectul de OUG a fost adoptat în ședința de Guvern de vineri.

„Prin modificarea adusă Codului Silvic, se creează temeiul legal pentru organizarea și funcționarea, precum și măsurile de reorganizare a Romsilva, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Adoptarea actului normativ este justificată de necesitatea corectării cadrului juridic existent pentru implementarea corespunzătoare a Jalonului 24 din Planul Naţional de Redresare și Reziliență al României.

Totodată, actul normativ creează premisele unei gestionări durabile ale fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Romsilva”, transmite Palatul Victoria.

Știrea inițială

Proiectul deschide calea legislativă pentru ca Executivul să vină cu o hotărâre prin care să reorganizeze Romsilva, la propunerea autorității publice centrale pentru silvicultură.

„Măsurile de organizare și funcționare, precum și de reorganizare ale Romsilva se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității”, se arată în proiect.

Potrivit notei de fundamentare, măsura este necesară pentru îndeplinirea jalonului 24 din PNRR – Componenta C2 – Pădurea și protecția biodiversității.

„Considerând că România se confruntă cu o situație extraordinară determinată de presiunea timpului și de riscul pierderii finanțării europene, adoptarea de urgență a prezentului act normativ devine indispensabilă pentru corectarea cadrului juridic existent pentru implementarea în mod corespunzător a jalonului 24 din Planul național de redresare și reziliență al României”.

Inițial, proiectul era pe agenda de joi a ședinței ordinare, însă nu a primit toate avizele necesare, preciza Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Palatului Victoria.

Noul șef Romsilva, vizat de Curtea de Conturi

Consiliul de Administrație al Romsilva l-a numit pe 26 august pe Jean Vișan, membru al conducerii instituției, în funcția de director general interimar al Romsilva, în ciuda dezbaterilor publice și a solicitărilor din partea societății civile, ca această funcție să fie ocupată de o persoană care să nu aducă prejudicii de imagine Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) și care să se implice într-o reformă onestă.

Jean Vișan, potrivit raportului Curții de Conturi, este vizat de procurori, cu privire la o serie de investiții cu prejudicii pentru Romsilva. Totodată, Vișan a ratat accesarea fondurilor pentru realizarea de perdele forestiere, transmite Româniacurată.ro. Citește mai multe AICI

