Noul șef Romsilva, felicitat de Ministrul Mediului, este vizat de PROCURORII Curții de Conturi pentru prejudicii de milioane de lei

Consiliul de Administrație al Romsilva l-a numit marți 26 august pe Jean Vișan, un membru al conducerii instituției, în funcția de director general interimar al Romsilva, în ciuda dezbaterilor publice și a solicitărilor din partea societății civile, ca această funcție să fie ocupată de o persoană care să nu aducă prejudicii de imagine Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) și care să se implice într-o reformă onestă.

Jean Vișan, potrivit raportului Curții de Conturi, este vizat de procurori, cu privire la o serie de investiții cu prejudicii pentru Romsilva. Totodată, Vișan a ratat accesarea fondurilor pentru realizarea de perdele forestiere, transmite Româniacurată.ro.

Jean Vișan a fost numit director al Direcției Regenerare Dezvoltare din Romsilva din luna martie 2015. Potrivit CV său, de pe site-ul RNP, acesta a ocupat, începând cu anul 2020, funcția de șef al Serviciului Investiții, Fonduri Proprii, Accesibilizare, Buget și Fonduri Externe, Regenerarea Pădurilor și Perdele Forestiere.

Totodată, Jean Vișan ocupă funcții de conducere în cadrul Centralei Romsilva, pe zona de investiții, încă din 2010, cu o scurtă pauză, de jumătate de an, în 2020, când a fost director al Direcției Silvice Buzău.

Potrivit CV-ului public al acestuia, el a deținut vreme de un deceniu și jumătate, funcția de conducere în unul din cele mai controversate domenii ale Regiei Naționale a Pădurilor – investițiile

Romsilva, sub șefia lui Jean Vișan: 2,5 milioane lei lipsă de la accesabilizare și 3 milioane lei prejudicii la investiții

În raportul preliminar al Curții de Conturi din luna martie a fost semnalat că lipsesc aproape 2,5 milioane lei din fondul de accesibilizare al Regiei, destinat întreținerii și construirii de noi drumuri forestiere.

În raportul din iunie Curtea de Conturi arată că s-au constatat neconformități în valoare totală peste 13,35 milioane de lei care au generat abateri financiar contabile (10,4 milioane de lei), precum și prejudicii (aproape 3 milioane de lei) la obiectivele de investiții.

Eșecul proiectului perdelelor forestiere

În ceea ce privește proiectul de realizare a perdelelor forestiere, una din marile probleme ale României în lupta împotriva deșertificării și una din cele mai importante revendicări civice ale ultimilor ani, Curtea de Conturi arată că deși suprafața expropriată în acest scop a fost extrem de mică (doar 328 de hectare), nici măcar aceasta n-a fost întabulată.

Extras legat de investiții, din Raportul Curții de Conturi pentru Romsilva, anii 2021-2023 (iulie 2025)

”Activitatea de realizare a perdelelor forestiere se desfășoară cu greutate. (…) Cauze: control intern/managerial ineficient”, scrie în Raportul Curții de Conturi.

Potrivit Curții de Conturi, Romsilva, cu Jean Vișan șef de serviciu în domeniu, nu a accesat fondurile de ameliorare cu destinație funciară, fonduri externe nerambursabile, din fondul de mediu și alte fonduri prevăzute de lege pentru a realiza perdele forestiere. Acesta nu a reușit să intabuleze nici măcare cele câteva sute de hectare realizate.

Raportul a fost transmis și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ”spre competentă soluționare”.

