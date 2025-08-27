Prima pagină » Actualitate » Noul șef Romsilva, felicitat de Ministrul Mediului, este vizat de PROCURORII Curții de Conturi pentru prejudicii de milioane de lei

Noul șef Romsilva, felicitat de Ministrul Mediului, este vizat de PROCURORII Curții de Conturi pentru prejudicii de milioane de lei

Ruxandra Radulescu
27 aug. 2025, 11:18, Actualitate
Noul șef Romsilva, felicitat de Ministrul Mediului, este vizat de PROCURORII Curții de Conturi pentru prejudicii de milioane de lei

Consiliul de Administrație al Romsilva l-a numit marți 26 august pe Jean Vișan, un membru al conducerii instituției, în funcția de director general interimar al Romsilva, în ciuda dezbaterilor publice și a solicitărilor din partea societății civile, ca această funcție să fie ocupată de o persoană care să nu aducă prejudicii de imagine Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) și care să se implice într-o reformă onestă. 

Jean Vișan, potrivit raportului Curții de Conturi, este vizat de procurori, cu privire la o serie de investiții cu prejudicii pentru Romsilva. Totodată, Vișan a ratat accesarea fondurilor pentru realizarea de perdele forestiere, transmite Româniacurată.ro.

Jean Vișan a fost numit director al Direcției Regenerare Dezvoltare din Romsilva din luna martie 2015. Potrivit CV său, de pe site-ul RNP, acesta a ocupat, începând cu anul 2020, funcția de șef al Serviciului Investiții, Fonduri Proprii, Accesibilizare, Buget și Fonduri Externe, Regenerarea Pădurilor și Perdele Forestiere.

Totodată, Jean Vișan ocupă funcții de conducere în cadrul Centralei Romsilva, pe zona de investiții, încă din 2010, cu o scurtă pauză, de jumătate de an, în 2020, când a fost director al Direcției Silvice Buzău.

Potrivit CV-ului public al acestuia, el a deținut vreme de un deceniu și jumătate, funcția de conducere în unul din cele mai controversate domenii ale Regiei Naționale a Pădurilor – investițiile

Romsilva, sub șefia lui Jean Vișan: 2,5 milioane lei lipsă de la accesabilizare și 3 milioane lei prejudicii la investiții

În raportul preliminar al Curții de Conturi din luna martie a fost semnalat că lipsesc aproape 2,5 milioane lei din fondul de accesibilizare al Regiei, destinat întreținerii și construirii de noi drumuri forestiere.

În raportul din iunie Curtea de Conturi arată că s-au constatat neconformități în valoare totală peste 13,35 milioane de lei care au generat abateri financiar contabile (10,4 milioane de lei), precum și prejudicii (aproape 3 milioane de lei) la obiectivele de investiții.

Eșecul proiectului perdelelor forestiere

În ceea ce privește proiectul de realizare a perdelelor forestiere, una din marile probleme ale României în lupta împotriva deșertificării și una din cele mai importante revendicări civice ale ultimilor ani, Curtea de Conturi arată că deși suprafața expropriată în acest scop a fost extrem de mică (doar 328 de hectare), nici măcar aceasta n-a fost întabulată.

Extras legat de investiții, din Raportul Curții de Conturi pentru Romsilva, anii 2021-2023 (iulie 2025)

”Activitatea de realizare a perdelelor forestiere se desfășoară cu greutate. (…) Cauze: control intern/managerial ineficient”, scrie în Raportul Curții de Conturi.

Potrivit Curții de Conturi, Romsilva, cu Jean Vișan șef de serviciu în domeniu, nu a accesat fondurile de ameliorare cu destinație funciară, fonduri externe nerambursabile, din fondul de mediu și alte fonduri prevăzute de lege pentru a realiza perdele forestiere. Acesta nu a reușit să intabuleze nici măcare cele câteva sute de hectare realizate.

Raportul a fost transmis și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ”spre competentă soluționare”.

Recomandarea autorului:

Citește și

ACTUALITATE Doi români au contribuit cu peste 100.000 de lei la PENSIA privată într-o singură lună
14:00
Doi români au contribuit cu peste 100.000 de lei la PENSIA privată într-o singură lună
VIDEO Radu Marinescu reacționează după ce MAGISTRAȚII și-au suspendat activitatea: „Coaliția are obligația să-și finalizeze obiectivele”
13:55
Radu Marinescu reacționează după ce MAGISTRAȚII și-au suspendat activitatea: „Coaliția are obligația să-și finalizeze obiectivele”
VIDEO Meghan Markle a vorbit despre momentele DIFICILE petrecute în interiorul Casei Regale britanice. „Nu puteam să fiu la fel de vocală”
13:54
Meghan Markle a vorbit despre momentele DIFICILE petrecute în interiorul Casei Regale britanice. „Nu puteam să fiu la fel de vocală”
POLITICĂ Gabriel Zbârcea NU a reprezentat Roșia Montană Gold Corporation în procesul împotriva statului român/ „Nu a pledat, nu a fost prezent la Washington”
13:40
Gabriel Zbârcea NU a reprezentat Roșia Montană Gold Corporation în procesul împotriva statului român/ „Nu a pledat, nu a fost prezent la Washington”
VIDEO Imagini dezolante cu urmările INCENDIULUI dezastruos de la Dragonul Roșu. Pompierii sting ultimele focare la peste 12 ore de la incident
13:17
Imagini dezolante cu urmările INCENDIULUI dezastruos de la Dragonul Roșu. Pompierii sting ultimele focare la peste 12 ore de la incident
ACTUALITATE Abia întors de peste Prut, Bolojan reafirmă sprijinul pentru Rep Moldova cu ocazia Zilei Independenței: „România va rămâne un SUSȚINĂTOR de neclintit”
13:05
Abia întors de peste Prut, Bolojan reafirmă sprijinul pentru Rep Moldova cu ocazia Zilei Independenței: „România va rămâne un SUSȚINĂTOR de neclintit”
Mediafax
Creștere alarmantă a numărului de persoane infectate cu Covid în ultima săptămână
Digi24
Zegrean: Cetățeanul crede că judecătorii sunt ăia răi care ies la pensie devreme, au pensii mari și le dau lor soluții tâmpite
Cancan.ro
Caniculă și ninsori în septembrie 2025. Meteorologii Accuweather anunță o lună cum n-a mai fost în România
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Mediafax
Telefoanele, interzise în sălile de clasă din întreaga țară. Unde s-a luat aceasta decizie
Click
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
ChatGPT l-a învățat pe un băiat de 16 ani cum să se sinucidă și chiar i-a lăudat nodul lațului: „Da, nu e deloc rău”
Digi24
VIDEO Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru reîncărcare. „Este o schimbare a tacticii”
Cancan.ro
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
observatornews.ro
Pachetul II, aproape de consens. Deciziile luate aseară de coaliție şi paşii următori: "Va fi consolidat"
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
KanalD
Protest național pe 8 septembrie! Sindicaliștii din educație cer boicotarea noului an școlar
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Capital.ro
A murit cea mai iubită actriță a țării. Ne-a părăsit mult prea devreme. Odihnește-te în pace!
Evz.ro
Mai repede pe litoralul bulgăresc. România face un drum de importanță strategică
A1
Incendiu în complexul Dragonul Roşu din Bucureşti! Focul s-a întins pe o suprafaţă de 3.800 de metri pătraţi, cu degradări de fum
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Scene terifiante! O mama in varsta de 28 de ani si-a legat fiul de 6 ani de scaun pentru ca nu a vrut sa curete fecalele cainelui
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Ginevra de’ Benci, muza Renașterii. Imortalizată de Leonardo în singurul său tablou aflat în Americi
EXTERNE Ce a pățit bărbatul care a ars un STEAG al Americii, la Washington, lângă Casa Albă
12:59
Ce a pățit bărbatul care a ars un STEAG al Americii, la Washington, lângă Casa Albă
EXTERNE Tarifele impuse de Donald Trump modifică raporturile COMERCIALE globale. Africa devine destinația favorită a exportatorilor chinezi
12:51
Tarifele impuse de Donald Trump modifică raporturile COMERCIALE globale. Africa devine destinația favorită a exportatorilor chinezi
ACTUALITATE Angajatul unei companii aflate sub tutela Ministerului Energiei, acuzat că a DELAPIDAT peste 300.000 de lei
12:49
Angajatul unei companii aflate sub tutela Ministerului Energiei, acuzat că a DELAPIDAT peste 300.000 de lei
ACTUALITATE Orbi în trafic. Aplicațiile Google Maps și Waze nu vor mai putea fi accesate pe telefoanele foarte vechi
12:48
Orbi în trafic. Aplicațiile Google Maps și Waze nu vor mai putea fi accesate pe telefoanele foarte vechi
ACTUALITATE Extinderea Magistralei 4 de metrou, între Gara de Nord și Gara Progresul, supervizată de TECNIC: „Pas esențial către un București mai bine conectat”
12:47
Extinderea Magistralei 4 de metrou, între Gara de Nord și Gara Progresul, supervizată de TECNIC: „Pas esențial către un București mai bine conectat”