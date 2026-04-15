Ilie Bolojan l-a invitat pe Péter Magyar la București. Ce i-a mai transmis premierul României

Premierul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o convorbire telefonică cu Péter Magyar, prim-ministrul ales al Ungariei, pe care l-a felicitat pentru rezultatul obținut la alegeri. Cei doi oficiali au vorbit despre cooperarea dintre România și Ungaria, despre minorități și despre proiectele economice comune. De asemenea, Bolojan l-a invitat pe Péter Magyar la București.

Convorbirea telefonică între premierul Ilie Bolojan și Péter Magyar, prim-ministrul ales al Ungariei, a avut loc miercuri, au anunțat reprezentanții Palatului Victoria. Bolojan l-a felicitat pe noul premier al Ungariei, atât în nume personal, cât și în numele Guvernului României.

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o convorbire telefonică cu Péter Magyar, prim-ministrul ales al Ungariei, pe care l-a felicitat pentru rezultatul obținut la alegeri, atât în nume personal, cât și în numele Guvernului României”.

De asemenea, în cadrul discuției, cei doi oficiali au discutat despre stadiul și perspectivele de consolidare a relațiilor dintre România și Ungaria. În plus, a fost evidențiat interesul comun pentru dezvoltarea cooperării economice, precum și pentru avansarea proiectelor de interconectare în domeniul energiei. Bolojan a vorbit și despre rolul minorităților din România, iar Péter Magyar a fost invitat la București.

„Prim-ministrul României a menționat, de asemenea, rolul important al comunității maghiare din România în consolidarea relației bilaterale. La finalul convorbirii, premierul Ilie Bolojan i-a urat succes în exercitarea mandatului și i-a adresat invitația de a efectua o vizită oficială la București”.

