Simion, felicitări cu întârziere pentru Peter Magyar. Liderul AUR i-a transmis la 36 ore după victorie un mesaj. Viitorul premier l-a atacat în prima conferință de presă pe Simion

Victoria lui Peter Magyar în alegerile din Ungaria a stârnit reacții rapide și din România. Printre liderii politici care au comentat se numără și George Simion, președintele Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care a transmis un mesaj pe rețelele sociale.

Simion l-a felicitat pe liderul maghiar pentru rezultat și a subliniat ideea de „alegeri corecte”, cu o trimitere directă la situația din România.

„Felicitări, Peter Magyar. Mă bucur că ați avut alegeri fair-play — noi nu avem asta în România”, a scris acesta.

Liderul AUR a spus că nu a „dansat pe mormintele” poporului maghiar, făcând o referire indirectă la politicianul Tisza, Zsolt Hegedus, care a fost surprins dasnând după ce Magyar a câștigat alegerile. În același timp, Simion a încercat să creeze o apropiere simbolică între el și Magyar, spunând că amândoi sunt „băieți de maraton”.

În final, liderul AUR a transmis și un sfat politic: „Ai grijă la cum iei banii țării tale de la Ursula”, o trimitere clară către Ursula von der Leyen și relația precară dintre Ungaria și Uniunea Europeană.

Peter Magyar se pregătește să preia puterea după 16 ani de guvernarea Orban

Câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, Peter Magyar, liderul Tisza, se pregătește să preia puterea după 16 ani de guvernare Orban. A fost invitat de președintele Ungariei mâine, pentru întâlnirea oficială necesară debutului instalării unui nou executiv, conform Constituției. Într-o conferință maraton de 3 ore, el a enunțat prioritățile pentru schimbarea din temelii a unui sistem controlat de ceea ce a numit un grup infracțional organizat, care a jefuit, prădat și trădat țara.

Interesul Ungariei este ca predarea puterii sa aibă loc cât mai curând posibil și ca noul guvern sa fie instalat, a transmis câștigătorul alegerilor și viitorul premier al țarii.

„Vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că acest moment marchează cu adevărat începutul unei noi ere, pentru că poporul ungar nu a votat pentru o simplă schimbare de guvern, ci pentru o transformare completă a sistemului”, a declarat Magyar.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe