Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, a vorbit la telefon cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Ce au discutat cei doi politicieni

Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, a anunțat marți, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, că a vorbit la telefon cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

„Astăzi, am avut o discuție la telefon cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Domnul președinte m-a felicitat pentru victoria electorală și a transmis urări de bine Ungariei și poporului maghiar. Am convenit să continuăm cooperarea între țările noastre în domeniile energiei, politicii de securitate, comerțului și culturii. Domnul președinte m-a invitat la Ankara și l-am invitat și eu la Budapesta la cea de-a șaptezecea aniversare a Revoluției din 1956”, a scris Peter Magyar, pe Facebook.

De asemenea, premierul maghiar a mai precizat cine l-a mai felicitat pentru victoria în alegerile parlamentare, dar și care este agenda sa din viitorul apropiat.

„Am primit o scrisoare de felicitare de la Andrej Babis, prim-ministrul Republicii Cehe. și am acceptat cu drag invitația acestuia de a vizita Praga. Și l-am sunat la telefon pe premierul Sloveniei, Robert Golob, pentru întâlnirea bilaterală de la Budapesta. Am încheiat un acord cu Markus Söder, prim-ministrul Bavariei, pentru a consolida în continuare relațiile economice și culturale bilaterale. Voi avea și mâine câteva întâlniri internaționale importante, după ce – dimineață – după un an și jumătate, voi vizita mass-media «publică» (…)”, a adăugat el.

