Prima pagină » Actualitate » Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, a vorbit la telefon cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Ce au discutat cei doi politicieni

Galerie Foto 2
Péter Magyar, noul premier al Ungariei | Mediafax Foto

Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, a anunțat marți, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, că a vorbit la telefon cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

„Astăzi, am avut o discuție la telefon cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Domnul președinte m-a felicitat pentru victoria electorală și a transmis urări de bine Ungariei și poporului maghiar. Am convenit să continuăm cooperarea între țările noastre în domeniile energiei, politicii de securitate, comerțului și culturii. Domnul președinte m-a invitat la Ankara și l-am invitat și eu la Budapesta la cea de-a șaptezecea aniversare a Revoluției din 1956”, a scris Peter Magyar, pe Facebook.

Recep Tayyip Erdoğan, președintele Turciei | Mediafax Foto

De asemenea, premierul maghiar a mai precizat cine l-a mai felicitat pentru victoria în alegerile parlamentare, dar și care este agenda sa din viitorul apropiat.

„Am primit o scrisoare de felicitare de la Andrej Babis, prim-ministrul Republicii Cehe. și am acceptat cu drag invitația acestuia de a vizita Praga. Și l-am sunat la telefon pe premierul Sloveniei, Robert Golob, pentru întâlnirea bilaterală de la Budapesta. Am încheiat un acord cu Markus Söder, prim-ministrul Bavariei, pentru a consolida în continuare relațiile economice și culturale bilaterale. Voi avea și mâine câteva întâlniri internaționale importante, după ce – dimineață – după un an și jumătate, voi vizita mass-media «publică» (…)”, a adăugat el.

Autorul mai recomandă:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Băsescu nu mai este de acord cu el însuși, după nici 24 de ore. Ieri, poporul maghiar îi „bătuse măr” pe Putin și Trump, astăzi Magyar este „Orban mai tânăr”
22:36
Băsescu nu mai este de acord cu el însuși, după nici 24 de ore. Ieri, poporul maghiar îi „bătuse măr” pe Putin și Trump, astăzi Magyar este „Orban mai tânăr”
UTILE Când este bine să speli în Săptămâna Luminată. În ce zile după Paște poți face curățenie
22:12
Când este bine să speli în Săptămâna Luminată. În ce zile după Paște poți face curățenie
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 15 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Gen. (R) Virgil Bălăceanu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 15 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Gen. (R) Virgil Bălăceanu
EDITORIAL Ștefan Popescu, analiza momentului: Trump deschide un nou front. Războiul cu Vaticanul
21:35
Ștefan Popescu, analiza momentului: Trump deschide un nou front. Războiul cu Vaticanul
FLASH NEWS George Simion cere alegeri anticipate și respinge un guvern minoritar. „Cheia este întoarcerea la democrație și la vot”
20:54
George Simion cere alegeri anticipate și respinge un guvern minoritar. „Cheia este întoarcerea la democrație și la vot”
ALERTĂ Incendiu izbucnit într-un bloc social din Constanța. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție
20:40
Incendiu izbucnit într-un bloc social din Constanța. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție

Cele mai noi

Trimite acest link pe