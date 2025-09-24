Ilie Bolojan refuză să confirme arestarea lui Potra: „Nu pot face alte declarații”

Ilie Bolojan, premierul României, întrebat miercuri dacă confirmă arestarea mercenarului Horațiu Potra, a evitat un răspuns direct.

„Nu am alte informații. Orice cetățean care este dat în urmărire urmează procedurile standard. Ministerul Justiției urmează să facă demersurile”, a spus Ilie Bolojan, în conferința de presă de la guvern de miercuri.

La insistențele reporterului de a confirma sau infirma arestarea mercenarului Horațiu Potra, Bolojan a răspuns scurt: „Nu pot face alte declarații”

Potra este vizat într-un dosar al Parchetului General, alături de alte persoane cunoscute din viața publică. Printre acuzațiile aduse se numără tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive și instigare publică.

Horațiu Potra a fugit din România la începutul anului 2025, în luna februarie, când pe numele său au fost emise mandate de arestare preventivă în lipsă. Ulterior, a fost dat în urmărire internațională. Mult timp nu s-a știut cu exactitate unde se află, existând speculații că ar fi încercat să obțină azil politic.