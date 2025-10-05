Prima pagină » Știri politice » Ion Cristoiu a ajuns la capătul răbdării cu Nicușor Dan. Îl îndeamnă să DEMISIONEZE: să ne lase și să se ocupe de copii! Ce l-a enervat pe gazetar

Ion Cristoiu a ajuns la capătul răbdării cu Nicușor Dan. Îl îndeamnă să DEMISIONEZE: să ne lase și să se ocupe de copii! Ce l-a enervat pe gazetar

05 oct. 2025, 23:20, Știri politice
Ion Cristoiu îl îndeamnă pe Nicușor Dan să-și dea demisia din funcția de Președinte al României în cel mai nou clip video al său. Publicistul consideră că acesta a comis prea multe gafe în ultima perioadă, ceea ce i-a dus pe mulți cu gândul la faptul că preșdintele României ar avea probleme medicale.

„Atunci când se va pune problema suspendării, eu nu cred că va fi suspendat, ci va demisiona pentru că, la un moment dat, o să-l vedem pe sub masă. Știți că noi am avut un premier, Sturdza, la începutul secolului, Dimitrie Sturdza, pe la 1900, care era nebun. Era la ședintele de Guvern, se băga pe sub masă, îi mușca pe aia de picioare. Și l-au dus la Viena și ăia le-au spus că e nebun. Ce fericit popor care are un premier nebun, ce fericit popor care are președinte pe unul care e dezarticulat. probabil din motive de sănătate.Dacă ar fi corect, ar trebui să demisioneze, să ne lase și să-și vadă de copiii lui”, a spus Cristoiu.

 

Autorul recomandă: Ion Cristoiu: Nicușor Dan: După dezastrul de la Protocol, dezastrul de la Interviu

