Ion Cristoiu: Nicușor Dan: După dezastrul de la Protocol, dezastrul de la Interviu

01 oct. 2025, 11:26, Actualitate
Publicistul Ion Cristoiu a vorbit, în cel mai nou jurnal al său, despre interviul lui Nicușor Dan acordat la Euronews, care a înregistrat cele mai mici cifre de audiență. 

Ion Cristoiu a catalogat interviul lui Nicușor Dan de la Euronews drept un dezastru asta pentru că a înregistrat o audiență de 0,0.

„De pe site-ul Gândul citez un titlu care ar trebui să ne paralizeze, veți vedea de ce. Nu s-a uitat nimeni la interviul cu Nicușor Dan de la Euronews, media audienței pe cele două ore de interviu au fost de 0,0. Cei care râd pentru că eu nu am pomenit așa ceva ca un demnitar, la o televiziune, chiar un cetățean să nu se uite, să aibă 0,0. E un, așa cum arată acest articol din Gândul, un dezastru, însă, Gândul se limitează în mod corect aici la difuzarea informației, cred că merita, chiar merita un comentariu mai amplu, probabil că ziarul o să îl facă, probabil că o să îl facă și altele, deși nu cred că domnul Nicușor Dan este învelit de televiziunile mogulilor de un ambalaj de ciocolată, de dulceață, sigur, cumplitul moment de ieri rătăcit în protocol. Încă o dată, protocol în fața armatei și viteazul luptător cu Federația Rusă, să ne batem, el vrea să declanșeze un nou război sfânt în fața Rusiei, la un protocol militar, era ceva, eu nu pot să povestesc, doar imaginile spun totul despre președintele României, comandantul suprem care nu știa ce să mai facă.”

În comparația cu fostul președinte Klaus Iohannis, Ion Cristoiu a spus că Nicușor Dan are ieșiri mult mai dese în spațiul public, aproape zilnice, în timp ce Iohannis a ridicat multe semne de întrebare pentru tăcerea de care dădea dovadă, dar și aparițiile public rare.

„De ce este un dezastru, este un dezastru pentru că este vorba despre președintele României, pe vremea lui Klaus Iohannis, s-au ridicat multe critici în legătură cu tăcerea lui asurzitoare pentru că în România care este o republică semiprezidențială, cuvântul, spunerea, nu facerea președintelui are un rol uriaș. La vremea respectivă Iohannis era mereu convocat să se adreseze națiunii, mai ales prin interviuri, interviurile spre deosebire de declarațiile de presă, comunicate, postările pe Facebook pot constitui pentru națiune o sumă de ziceri, îndrumări, sfaturi, dincolo de deciziile președintelui, zicerile sunt foarte importante pentru că cei care l-au votat, în cazul lui Nicușor Dan, îi ascultă sfaturile, își asumă punctele de vedere ale președintelui, interviuirile sunt o modalitate de a sta la sfat cu națiunea, președintelui nu e obligat să anunțe decizii, punctele sale de vedere în legătură cu lumea, cu viața cotidiană, viața cetățenilor României, sunt importante pentru că au în spate, în cazul de față 6 milioane de voturi, este cel ales prin vot direct și universal. De aceea Klaus Iohannis a fost criticat pentru că nu apărea. Nicușor Dan a sărit în partea cealaltă și apare în fiecare zi, pe zi ce trece tot mai catastrofal.”

