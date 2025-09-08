Prima pagină » Știri politice » Ionuț Moșteanu spune că descoperirea unui spion KGB în serviciile secrete nu e deloc surprinzătoare: „Putin se joacă în continuare cu spațiul nostru”

08 sept. 2025, 21:40, Știri politice
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat într-un interviu pentru presă că descoperirea unui spion KGB în zonă nu este „surprinzătoare” și l-a acuzat pe dictatorul de la Kremlin că „se joacă în continuare cu spațiul” României.

„Faptul că Rusia se joacă în zona noastră geografică nu este nimic nou. Acest spațiu est-european va rămâne un loc de joacă, în care Putin va căuta să-și extindă influența, fie prin mijloace militare, fie prin război hibrid dus la noi și în Republica Moldova, care este în pragul unor alegeri foarte importante. Este o știre care mă întristează, dar deloc surprinzătoare. Este cu atât mai important să rămânem alături de aliații noștri în care avem încredere și avem misiuni comune”, a spus ministrul Apărării.

Un fost ofițer al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, în vârstă de 47 de ani, este cercetat pentru trădare. Este acuzat că a transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus, în întâlniri desfășurate la Budapesta.

Alexandru Bălan ar fi ajuns adjunct al șefului serviciilor de informații din Republica Moldova în 2016, cu ajutorul lui Vladimir Plahotniuc. Serviciul Român de Informații (SRI) a colaborat cu servicii de informații din Cehia, Polonia,  Ungaria și Republica Moldova pentru a-l prinde pe fostul șef al serviciului de informații de la Chișinău care a vândut Belarusului secrete de stat din România.

„În urma acțiunilor specifice derulate de Serviciul Român de Informații, în cooperare și coordonare cu instituții partenere în format transnațional, la data de 08 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”, a transmis SRI printr-un comunicat.

