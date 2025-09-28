Prima pagină » Știri politice » Jurnaliștii străini sunt tratați cu bomboane BUCURIA la centrul de presă din Chișinău

28 sept. 2025, 17:59, Știri politice
Guvernul de la Chișinău îi „tratează” pe jurnaliștii străini, cum altfel?!, decât cu celebrele bomboane Bucuria. Este prezență masivă a presei internaționale, în ziua alegerilor parlamentare. 

Pentru că a fost un „interes deosebit” din partea reacțiilor de presă străină, Guvernul le-a organizat un centru special, cum se cuvine, reporterilor sosiți în capitala Moldovei.

ArtCor, un spațiu de lucru pentru presa străină, este dedicat monitorizării alegerilor parlamentare.

Această inițiativă vine ca răspuns la interesul deosebit manifestat de jurnaliștii străini pentru acoperirea alegerilor parlamentare și are drept scop asigurarea unei monitorizări transparente, prompte și eficiente a procesului de vot, precum și crearea unui spațiu de lucru dedicat presei internaționale, a precizat Executivul.

Acesta este dotat cu tehnică de ultima generație. Pe un ecran de mari dimensiuni sunt transmise, în timp real, date despre prezența la vot și anunțuri de ultimă ora de la CEC. După ora 21.00, când se va fi încheiat procesul de vot, pe același ecran vor fi afișate rezultatele, în timp real.

În sală sunt prezente numeroase instituții internaționale – de la redacțiile din România până la cele mai mari agenții de știri din lume.

Jurnaliștii au un sweet corner al lor, cu bomboane Bucuria, Negrese și fructe.

