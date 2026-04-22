Prima pagină » Știri politice » Kelemen Hunor, discuții cu Sorin Grindeanu după ce PSD a terminat consultările la Cotroceni. Ce întâlniri mai are liderul UDMR

Kelemen Hunor, discuții cu Sorin Grindeanu după ce PSD a terminat consultările la Cotroceni. Ce întâlniri mai are liderul UDMR

Kelemen Hunor, discuții cu Sorin Grindeanu după ce PSD a terminat consultările la Cotroceni. Ce întâlniri mai are liderul UDMR

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut miercuri o serie de întâlniri decisive înainte de consultările oficiale de la Palatul Cotroceni. Kelemen Hunor a început ziua cu o întrevedere cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, la Camera Deputaților. Întâlnirea a avut loc la scurt timp după ce social-democrații au participat la propriile consultări cu președintele României, semn că negocierile se desfășoară într-un ritm intens și coordonat.

De la ora 15.00, delegația UDMR este programată la consultările oficiale de la Cotroceni.

Discuții în lanț între liderii coaliției

Agenda liderului UDMR nu s-a oprit aici. În aceeași zi, acesta urma să aibă o nouă rundă de discuții cu premierul Ilie Bolojan, întâlnire programată la Parlament, în cadrul grupului UDMR, la ora 13.30.

Criza a fost amplificată de decizia PSD de a-și retrage sprijinul politic, gest care a generat incertitudine privind viitorul executivului și a obligat partidele să caute rapid soluții pentru evitarea unui blocaj instituțional.

Miza consultărilor de la Cotroceni

Toate aceste negocieri au ca punct culminant întâlnirea oficială programată la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan poartă discuții, pe rând, cu partidele din coaliție. Scopul acestor consultări este identificarea unei formule viabile de guvernare și restabilirea stabilității politice într-un moment critic.

În acest context, întâlnirile bilaterale ale lui Kelemen Hunor pot fi interpretate drept ultimele încercări de a armoniza pozițiile partidelor înainte de negocierile oficiale.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Sorin Grindeanu, după consultările de la Cotroceni: „PSD poate să treacă în opoziție, noi nu susținem un guvern minoritar”

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe