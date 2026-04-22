PNL a început consultarea cu Nicușor Dan. Primele imagini de la primirea delegației liberale

PNL a ajuns la consultările cu președintele de la Palatul Cotroceni. Din delegație fac parte Ilie Bolojan, Dan Motreanu, secretarul general, Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte, Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte și Adrian Veștea.

De partea președintelui sunt și Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice și sociale, Diana Iancu, consiliera prezidențială pe comunicare, Cosmin Soare Filatov, consilier prezidențial pe probleme constituționale, Alexandru Ciurea, consilier prezidențial pe probleme juridice și Eugen Tomac, consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni.

Criza politică a intrat într-o fază în care deciziile rapide devin inevitabile. După ce PSD a retras sprijinul pentru Ilie Bolojan și a anunțat plecarea miniștrilor, președintele Nicușor Dan încearcă să gestioneze o situație în care majoritatea parlamentară s-a evaporat.

Mandatul lui Bolojan pentru consultări

PNL a votat ieri o rezoluţie prin care îşi exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate.

„PNL constată că decizia PSD de a provoca o criză politică într-un moment critic pentru România este un act de iresponsabilitate şi o fugă de răspundere faţă de actul de guvernare, inclusiv pentru întârzierile majore în absorbţia fondurilor europene”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat ieri că încă îl consideră pe Nicușor Dan un partener și că relația dintre Palatul Victoria și Cotroceni trebuie să rămână una de colaborare.

Și șeful statului a fost întrebat, luni, dacă mai are încredere în Bolojan: „Nu e vorba dacă eu am încredere sau nu, chestiunea este dacă poate să strângă o majoritate”, a răspuns el.

De unde a pornit criza politică

Ruptura a fost declanșată de decizia PSD de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan, ceea ce a lăsat guvernul fără majoritate parlamentară . Practic, Executivul funcționează acum într-un vid politic.

Situația nu este doar una de orgolii politice. Miza este mult mai mare. Instabilitatea pune în pericol accesarea a aproximativ 11 miliarde de euro din fonduri europene și afectează încrederea piețelor. Cu alte cuvinte, criza politică riscă să se transforme rapid într-o problemă economică.

În acest context, Nicușor Dan încearcă să joace rolul de mediator.