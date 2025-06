Kelemen Hunor, mesaj ferm: Oricum va fi ROTATIVĂ / „PSD spune că are nevoie de o PERSPECTIVĂ”

„Oricum va fi rotativă”, anunță liderul UDMR, Kelemen Hunor, cu referire la rotația premierilor în actul de guvernare.

Acesta transmite că lucrurile s-au încurcat când a venit vorba despre partidul care va prelua primul funcția de prim-ministru, explicând că PSD, care a câștigat alegerile parlamentare, spune că „are nevoie de o perspectivă”.

„Toată lumea are o așteptare foarte mare că vine Ilie Bolojan, dar PSD-ul, care este pe primul loc după alegerile de acum jumătate de an, spune că are nevoie de o perspectivă, că totuși e primul partid și de aici lucrurile s-au încurcat un pic. Cine începe, ce perspectivă, dar dacă nu dai un deziderat, nu ai curaj, atunci o să spună oamenii că de ce i-am ales pe ăștia, dacă nu vor, dacă nu au curaj și oricum va fi rotativă, scriem, nu scriem pe hârtie”, declară Kelemen Hunor, la Digi 24.