Adrian Zuckerman crede că „președintele Trump și cu Marco Rubio trebuie să vorbească cu omologii lor din România” despre retragerea trupelor

Luiza Dobrescu
31 oct. 2025, 08:55, Actualitate
Adrian Zuckerman îi recomandă Oanei Țoiu să aibă o discuție cu Marco Rubio  pe marginea plecării trupelor americane din România.

„Eu cred că trebuie să fie discuții între ministra de Externe Țoiu și Rubio, că acuma a venit înapoi. Președintele Trump a spus că «ăsta nu-i un lucru mare». În opinia mea, eu nu cred că i s-a cerut permisia înainte”, a spus fostul ambasador al SUA, cu privire la retragerea parțială a trupelor americane.

Zuckerman a declarat joi seară, la Digi24, că anunțul  l-a luat prin surprindere. Ba mai mult, din punctul să de vedere, dacă măsura a fost decisă în lipsa președintelui Donald Trump, situația este „extrem de periculoasă” și ar fi nevoie de clarificări urgente între Washington și București.

Potrivit fostului ambasador, decizia ar fi fost luată în absența președintelui Trump și a secretarului de Stat, Marco Rubio, care se aflau în vizite oficiale în Asia.

„Sunt câteva lucruri care m-au surprins. Lucrul ăsta a fost făcut cât timp Trump și Rubio n-au fost în Washington. Au fost în Japonia, Coreea, Malaezia. A fost făcut de Pentagon, nu de secretarul de stat Marco Rubio”, a spus fostul ambasador, la Digi24.

El a reamintit că ministrul român de Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit recent cu Marco Rubio, iar acesta ar fi dat asigurări că nu vor exista schimbări în prezența trupelor americane din România.

„Cred că președintele Trump și cu Marco Rubio o să aibă o discuție, o să vadă ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și după aia trebuie să vorbească cu omologii lor din România”.

În schimb, președintele Donald Trump a declarat jurnaliștilor care l-au întrebat despre acest eveniment că „Reducerea prezenței trupelor americane în România nu este foarte importantă”.

