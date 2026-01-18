Ministrul Muncii anunță un proiect de lege pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici: „Inflația se simte în primul rând la ei”

FLASH NEWS PSD votează proiectul de hotărâre pentru sesizarea Curții Europene de Justiție cu privire la Mercosur
22:08
Ministrul Muncii a declarat la DIGI24 că vrea să propună în coaliție un proiect de lege pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici.
„Salariul minim va crește abia la jumătatea acestui an. Am fost singurii care am militat pentru creșterea salariului minim
O să propun coaliției un sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, așa cum am avut în anul anterior, 800 de lei, în două tranșe. Inflația se simte în primul rând la ei”, a declarat Florin Manole.
