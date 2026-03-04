Prima pagină » Știri externe » Trump își continuă războiul cu eolienele și râde, la pachet, de europeni: „Câte eoliene ați văzut în China? Ei doar le fabrică și le vând fraierilor din Europa, care le cumpără cu miile”

Trump își continuă războiul cu eolienele și râde, la pachet, de europeni: „Câte eoliene ați văzut în China? Ei doar le fabrică și le vând fraierilor din Europa, care le cumpără cu miile”

04 mart. 2026, 23:49, Știri externe

Într-o incursiune publică, Donald Trump a râs de europeni la capitolul achizițiilor pe piața energiei verzi. Președintele SUA susține că statul chinez „produce toate morile de vânt”, deși nu dețin parcuri eoliene. Însă, ajung să fie vândute „fraierilor din Europa”, cu „miile”, a susținut președintele american. Este încă o salvă din lupta lui Trump cu eolienele.

În cadrul unor declarații publice, Donald Trump a ținut să îi numească „fraieri” pe europeni, în contextul achizițiilor de sisteme pentru energie regenerabilă. Președintele SUA a susținut că statul chinez produce „toate morile de vânt”, deși, potrivit acestuia, China nu are parcuri eoliene. În continuare, a declarat că eolienele sunt vândute „fraierilor din Europa”, cu „miile”.

„Nu primești aprobări pentru energie eoliană. Noi nu folosim energie eoliană în acest sector pentru că e un pierzător. Cu excepția Chinei, ei fac toate morile de vânt. Știi, China produce toate morile de vânt. Singura problemă este că nu au parcuri eoliene. Te-ai gândit vreodată că va trebui să se uite cineva la asta?

Câte parcuri eoliene ai văzut în ultima vreme în China? Ei fac morile de vânt. Le vând fraierilor din Europa. Europa le cumpără cu miile. Și le-am spus timp de trei ani că asta nu va merge bine. Și acum spun că am avut dreptate”, a spus Donald Trump.

Europa este una dintre numeroasele puteri economice importatoare de energie

SUA, într-o „opoziție puternică”

Nu este prima oară când președintele american propagă astfel de idei în incursiunile publice ale sale. De pildă, în luna februarie 2026, în cadrul unui discurs susținut la Davos, președintele SUA s-a pronunțat împotriva „morilor de vânt” numindu-le „pierzătoare” și i-au numit pe cei care le cumpără drept „oameni proști”. La 5 zile distanță, 9 țări din Europa au semnat un acord pentru a construi un vast centru de energie eoliană offshore în Marea Nordului, epicentrul industriei de petrol și gaze a continentului, menționa CNN.

Acordul, care nu a fost un răspuns direct la discursul critic al lui Donald Trump, oferă o poziție favorabilă Europei. Și anume, ar putea crește securitatea energetică și ar putea elibera continentul de dependența sa puternică de petrolul și gazele americane.

SUA se află într-o opoziție puternică, mizând total pe combustibilii fosili în timp ce încearcă să oprească proiectele eoliene și solare. În ceea ce privește energia, SUA este acum mai „aliniată cu state petroliere precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Rusia”, a declarat Thijs Van de Graaf, profesor asociat de politică internațională la Universitatea din Ghent.

„Uriașul proiect eolian offshore al Europei va fi „cel mai mare centru de energie curată din lume”, conform declarației comune semnate de Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Norvegia și Regatul Unit la Summitul Mării Nordului care a avut loc în Germania în ianuarie”, potrivit sursei citate.

Ce a răspuns China?

Afirmațiile lui Trump legate de energia eoliană au fost rapid respinse de China, pe 22 ianuarie 2026, în cadrul unei conferințe de presă.

„Eforturile Chinei de a combate schimbările climatice și de a promova dezvoltarea și aplicarea energiei regenerabile în lume sunt evidente pentru toți. Ca țară în curs de dezvoltare responsabilă, China este dispusă să colaboreze cu toate părțile implicate pentru a continua să promoveze transformarea globală verde și cu emisii reduse de carbon”, spunea Guo Jiakun, purtător de cuvânt al ministerului chinez de externe.

Sursă foto: Mediafax Foto; Shutterstock

