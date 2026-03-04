PSD suspendă dialogul cu Bolojan și îl acuză direct că blochează bugetul pe 2026. „Atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor”

Partidul Social Democrat îl atacă direct pe Ilie Bolojan și spune că a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru bugetul de stat, potrivit unui comunicat transmis de PSD după ședința liderilor coaliției. Social-democrații spun că varianta bugetului prezentată de premier nu respectă solicitările discutate anterior între partidele aflate la guvernare. Miercuri, după mai bine de 3 ore de discuții, bugetul de stat a rămas tot la nivel de schiță.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat”, se arată în comunicat.

Social-democrații spun că premierul ar fi inclus în mod deliberat în proiectul de buget prevederi care contrazic pozițiile exprimate de partenerii din coaliție.

„În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar”, scrie PSD.

În opinia social-democraților, această abordare ar genera tensiuni politice și ar bloca adoptarea bugetului.

„Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare.”

PSD reclamă mai multe puncte din proiectul de buget propus de premier. Printre ele se numără subfinanțarea programului de solidaritate, cerut de partid pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile afectate de inflație și de măsurile de austeritate, reducerea investițiilor pentru dezvoltarea comunităților locale și „confiscarea” la bugetul central a unei părți din sumele care ar reveni autorităților locale.

Luni, de la ora 11:00, coaliția se reunește într-o nouă ședință pentru finalizarea proiectului, iar apoi, Biroul Politic al PSD se întâlnește pentru „a decide acțiunile politice care se impun”.

După mai bine de 3 ore de discuții, coaliția nu a ajuns la nicio decizie pe buget

PSD insistă pentru includerea integrală a pachetului social propus de partid, estimat la aproximativ 3,4 miliarde de lei, care ar include ajutoare pentru pensionari, mame și familii vulnerabile. Ministerul Finanțelor ar fi transmis însă în negocierile din coaliție că spațiul fiscal permite alocarea a aproximativ 1,5–1,7 miliarde de lei pentru aceste măsuri.

Liderii coaliției s-au reunit din nou miercuri pentru a discuta împărțirea fondurilor, după ce PSD a avertizat că ar putea apărea un blocaj politic dacă măsurile sociale propuse nu sunt incluse în proiectul de buget.

Potrivit unor surse politice, luni ar urma să continue negocierile, iar proiectul final al bugetului ar putea fi trimis Parlamentului după finalizarea discuțiilor dintre partidele din coaliție.

Tensiunile au crescut în momentul în care liderii coaliției au ajuns la subiectul bugetului Primăriei Capitalei. Potrivit unor surse politice, PSD nu a fost de acord cu varianta prin care aproximativ 1,5 miliarde de lei ar urma să ajungă la bugetul municipalității București, bani care ar proveni din contribuția altor administrații locale.

PSD a cerut încă de marți partidelor din Coaliție să nu blocheze adoptarea bugetului

”PSD solicită partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind elaborarea Bugetului de stat pentru anul 2026, plecând de la principiul că alocările de fonduri trebuie să reflecte politicile publice ale tuturor partidelor din Coaliție, nu doar ale unora! Din această perspectivă, cei care refuză să includă în buget sau care vor să reducă alocarea pentru Programul PSD de solidaritate riscă să determine un blocaj politic nejustificat și iresponsabil, cu implicații negative asupra execuției bugetare din acest an. PSD subliniază că Programul de solidaritate are un impact minimal asupra bugetului de stat, fiind însă absolut necesar pentru susținerea unor categorii sociale afectate puternic de creșterea inflației și de măsurile de austeritate de anul trecut. Programul PSD prevede ca din veniturile bugetare estimate la peste 860 de miliarde de lei să se aloce aproximativ 3,4 miliarde lei (0,4%) pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici, a mamelor și a copiilor din familiile sărace”, se arată în comunicatul emis de partid.

