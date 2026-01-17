Românii mai au câteva luni la dispoziție să-și cumpere ieftin ani de vechime pentru pensie

Românii care sunt aproape de vârsta standard de pensionare, dar nu au stagiul minim necesar de cotizare, caută să cumpere ani de vechime în muncă. Au voie cel mult șase ani, și doar câteva luni la dispoziţie să îşi cumpere ieftin ani de vechime. De la 1 iulie, un an de vechime va fi cu 800 de lei mai scump.

În fiecare an, aproximativ 6.000-7.000 de oameni îşi cumpără ani de vechime pentru pensie. Cei mai mulți dintre cei care apelează la această soluție cumpără perioade scurte. Media este de aproximativ doi ani, suficient cât să atingă pragul minim de 15 ani necesar pentru pensionare, scrie Observator.

Cei mai mulţi sunt din diaspora sau cei care au lucrat în România și nu au lucrat suficienți ani sau sunt persoane care doresc să își completeze stagiul de cotizare. Momentan, lunar se plătește 1.013 lei, a spus Ionela Popescu, şef serviciu Casa de Pensii Bucureşti, pentru Observator.

Cât costă un an de vechime Un an de vechime este echivalent acum cu 12.150 de lei, dar din iulie, când va creşte salariul minim, va costa mai mult. „Nu se pot cumpăra pentru pensie anticipată stagiul, perioadele care se cumpără se iau în calcul doar la limita de vârstă”, a mai spus Ionela Popescu. La ghișee, situațiile sunt diferite, însă problema este aceeași: lipsa anilor de cotizare.