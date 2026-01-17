Prima pagină » Social » Românii mai au câteva luni la dispoziție să-și cumpere ieftin ani de vechime pentru pensie

Românii care sunt aproape de vârsta standard de pensionare, dar nu au stagiul minim necesar de cotizare, caută să cumpere ani de vechime în muncă. Au voie cel mult șase ani, și doar câteva luni la dispoziţie să îşi cumpere ieftin ani de vechime. De la 1 iulie, un an de vechime va fi cu 800 de lei mai scump.

În fiecare an, aproximativ 6.000-7.000 de oameni îşi cumpără ani de vechime pentru pensie. Cei mai mulți dintre cei care apelează la această soluție cumpără perioade scurte. Media este de aproximativ doi ani, suficient cât să atingă pragul minim de 15 ani necesar pentru pensionare, scrie Observator.

Cei mai mulţi sunt din diaspora sau cei care au lucrat în România și nu au lucrat suficienți ani sau sunt persoane care doresc să își completeze stagiul de cotizare. Momentan, lunar se plătește 1.013 lei, a spus Ionela Popescu, şef serviciu Casa de Pensii Bucureşti, pentru Observator.

Cât costă un an de vechime

Un an de vechime este echivalent acum cu 12.150 de lei, dar din iulie, când va creşte salariul minim, va costa mai mult.

„Nu se pot cumpăra pentru pensie anticipată stagiul, perioadele care se cumpără se iau în calcul doar la limita de vârstă”, a mai spus Ionela Popescu. La ghișee, situațiile sunt diferite, însă problema este aceeași: lipsa anilor de cotizare.

Pentru cei care au 13 ani de muncă, de exemplu, diferența dintre ajutor social și pensie este uriașă.

Fără să cumpere cei doi ani lipsă, ar primi 400 de lei pe lună ajutor de la stat. În 15 ani, cât este speranța medie de viață după pensionare, înseamnă 72.000 de lei. Dacă însă cumpără cei doi ani, devine pensionar și va încasa pensia minimă: 1.281 de lei lunar, adică peste 230.000 de lei în 15 ani.

„Practic, ar trebui să își facă un calcul: care ar fi sporul de sumă primită și pentru câți ani, măcar 10 ani, versus cât ar trebui să cotizeze. Poate un an, doi de vechime ar avea sens, dar de la mai mulți ani încolo poate stau banii mai bine într-un depozit bancar și aduc un venit lunar decât dați pentru a cumpăra vechime. Fiecare trebuie să își facă propriul calcul”, a declarat Adrian Codirlasu, analist economic, pentru aceași sursă.

Pensionarea anticipată

Cine vrea să se retragă din activitate mai devreme poate să opteze pentru pensionarea anticipată.

  • Cei care au 40 de ani de contribuții pot ieși la pensie cu până la 5 ani mai devreme faţă de limita de vârstă fără penalizări.
  • Cei cu 35-40 de ani vechime pot ieși anticipat doar cu penalizări. Pensia este mai mică, în funcție de câți ani lipsesc până la împlinirea vârstei standard.

