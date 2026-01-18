Prima pagină » Actualitate » Pensionarii români care pot rămâne FĂRĂ pensie. Pot pierde toți banii, dacă fac această greșeală

18 ian. 2026, 08:52, Actualitate
Între o pensie completă și pierderea drepturilor financiare este o distanță atât de mică încât sunt suficiente câteva momente de neatenție pentru a pierde totul. De la documente care n-au mai fost depuse la termene depășite sau greșeli aparent minore în calculul vechimii, orice poate lăsa pensionarii fără banii cuveniți.

Dreptul la pensie este garantat fiecărei persoane care a contribuit la sistemul public, dar realitatea este mult mai complicată.

Și unii se lovesc de ea imediat ce ating vârsta legală de pensionare.

Ce greșeli te lasă fără pensie

În 2026, câteva zile sau luni de neatenție îți pot aduce multe neplăceri, până la pierderea unor drepturi financiare importante, scrie Newsweek.

O situație specială este cea care reglementează posibilitatea de a cumpăra vechime în muncă pentru perioadele anterioare necontributive.

Românii care sunt aproape de vârsta standard de pensionare, dar nu au stagiul minim necesar de cotizare, caută să cumpere ani de vechime în muncă. Au voie să cumpere cel mult șase ani, dar sunt numai câteva luni la dispoziţie în care pot face acest lucru. De la 1 iulie 2026, un an de vechime va fi cu 800 de lei mai scump.

„Într-un caz recent, o doamnă care dorea să își completeze câteva luni lipsă din vechime a descoperit o surpriză: deși a plătit pentru 10 luni, sistemul i-a recunoscut doar 9 luni și 29 de zile. Motivul? Zilele nelucrătoare oficiale.

În mod normal, dacă muncești, o zi liberă declarată oficial nu afectează salariul sau vechimea, dar atunci când cumperi perioada respectivă, acea zi «pierdută» poate să facă diferența între o lună completă și una incompletă.

Astfel, alegerea lunilor pentru care se achită contribuția trebuie făcută cu mare atenție, pentru a evita pierderea unor zile de vechime care, ulterior, pot afecta cuantumul pensiei”, a povestit specialistul în pensii Vera Wild într-o postare pe rețelele de socializare, potrivit sursei citate.

Situații în care se poate pierde pensia

Pățania de mai sus arată cât de ușor poate fi pierdută vechimea în pensie. Și, din păcate, există și situații mai grave, în care unii oameni ajung să rămână fără pensie.

Legislația prezentă arată că sunt 7 cazuri principale (excluzând decesul pensionarului) în care o persoană rămâne fără pensie. Iată care sunt situațiile care pot duce la suspendarea sau încetarea plății pensiei:

  1. Pensionarii care trăiesc în afara țării și nu depun certificatul de viață – acest document trebuie trimis de două ori pe an, până la 31 martie și 30 septembrie. Nerespectarea acestui termen duce la suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare, ceea ce poate însemna pierderea pensiei timp de luni întregi;
  2. Copiii beneficiari ai pensiei de urmaș – copiii au dreptul la pensie de urmaș până la 16 ani sau până la 26 de ani, dacă își continuă studiile, conform legii. Chiar și o lună întârziere în verificarea documentelor poate însemna pierderea dreptului la pensie de urmaș;
  3. Pensionarii de invaliditate sau urmașii care și-au redobândit capacitatea de muncă – dacă autoritățile confirmă acest lucru, pensia poate fi suspendată imediat;
  4. Lipsa prezentării la revizuirea medicală – pensionarii de invaliditate sau urmașii trebuie să se prezinte la revizuiri medicale la termene precise. Nerespectarea termenelor de depunere a documentelor poate duce la pierderea pensiei în doar câteva zile după expirarea termenului;
  5. Neparticiparea la programele recuperatorii – pentru pensionarii de invaliditate, nerespectarea programelor de recuperare medicală prevăzute de lege poate duce la suspendarea plății pensiei;
  6. Soțul supraviețuitor se recăsătorește – pensia de urmaș încetează și plata se oprește automat după șase luni de la recăsătorie;
  7. Urmașii condamnați pentru omor sau tentativă de omor asupra susținătorului – pensia se suspendă imediat, conform legii.

Cât costă 1 an de vechimea

În fiecare an, undeva la 7.000 de români îşi cumpără ani de vechime pentru pensie. Cei mai mulți dintre cei care apelează la această soluție cumpără perioade scurte, iar media este de aproximativ doi ani. Cu toții vor să atingă pragul minim de cotizare, de 15 ani, necesar pentru pensionare.

Un an de vechime este echivalent acum cu 12.150 de lei, dar din iulie, când va creşte salariul minim, va costa mai mult.

Baza lunară de calcul a contribuției nu poate fi mai mică decât salariul minim, iar începând cu 1 ianuarie 2025 contribuția lunară minimă este de 1.013 lei, pentru un venit lunar asigurat de 4.050 lei.

Dar, câteva zile de întârziere de plată sau o lună greșită aleasă pentru cumpărarea vechimii pot echivala cu pierderea unor drepturi financiare importante.

În concluzie, atenția și cunoașterea legilor sunt esențiale în astfel de situații, pentru a evita încurcăturile neplăcute. Pensionariim care își cumpără vechime trebuie să planifice cu grijă perioadele alese, să verifice termenele pentru documentele obligatorii și să se asigure că nu există întârzieri sau erori care pot duce la pierderea pensiei.

