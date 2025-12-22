Prima pagină » Știri politice » Radu Marinescu la „ora Guvernului”: „Fapte concrete, nu alegații”. Moțiunile împotriva ministrului Justiției și a lui Cătălin Predoiu, în Parlament

Radu Marinescu la „ora Guvernului”: „Fapte concrete, nu alegații”. Moțiunile împotriva ministrului Justiției și a lui Cătălin Predoiu, în Parlament

Ruxandra Radulescu
22 dec. 2025, 15:21, Știri politice

Senatul votează, în această după-amiază, moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului de interne, Cătălin Predoiu. La Camera Deputaților parlamentarii vor supune la vot moţiunea simplă iniţiată de AUR la adresa ministrului justiţiei, Radu Marinescu. USR a transmis că nu va vota moțiunea împotriva celor doi miniștri. 

Prin cele două documente sunt semnalate abuzuri şi disfuncţionalităţi în sistem, lipsa de reacţie şi inţiativă a miniştrilor vizaţi.

Ministrul Radu Marinescu este așteptat luni, 22 decembrie, în faţa deputaţilor, la dezbaterea”Ora Guvernului”, pentru a oferi explicaţii cu privire presupuse disfuncționalități din sistemul jusdiciar. Solicitarea a venit din partea USR.

Radu Marinescu a declarat în Parlament:

„În dec ’89 românii s-au revoltat împotriva dictaturii. Au deschis ușa către democrație, a cărei caracteristică este o justiție liberă și imparțială. Mă prezint în fața Parlamentului. România este o țară europeană cu un stat de drept. Orice analiză trebuie să plece de la date și fapte concrete, nu de la simple alegații. Orice reformă trebuie să fie realizată pe baza unor evaluări depline”, a declarat Radu Marinescu

„CSM e garantul independenței justiției. Magistrații sunt cei care trebuie să aplice legea care trebuie să stabilească adevărul. În acest zile s-a discutat de legile justiției. Adoptarea acestor legi a devenit jalon în PNRR. Aceste legi au stabilit standarde și principii.”, a mai transmis Radu Marinescu în Parlament.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Predoiu: „România, cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale”
17:25
Predoiu: „România, cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale”
ULTIMA ORĂ Prima reacție a ministrului Justiției după moțiune: Orice analiză rațională asupra justiției să plece de la date și fapte concrete
16:56
Prima reacție a ministrului Justiției după moțiune: Orice analiză rațională asupra justiției să plece de la date și fapte concrete
ULTIMA ORĂ Suveraniștii se pregătesc să-l supende pe Nicușor Dan. Parlamentarii AUR se reunesc marți în ședință
14:20
Suveraniștii se pregătesc să-l supende pe Nicușor Dan. Parlamentarii AUR se reunesc marți în ședință
VIDEO Moment inedit cu Oana Țoiu la Chișinău. În timpul vizitei, s-a apucat să-i numere întâlnirile lui Nicușor Dan cu Maia Sandu: „5 vizite în 6 luni”
14:17
Moment inedit cu Oana Țoiu la Chișinău. În timpul vizitei, s-a apucat să-i numere întâlnirile lui Nicușor Dan cu Maia Sandu: „5 vizite în 6 luni”
CONTROVERSĂ Fake News despre Nicușor Dan în Politico. Celebra publicație toarnă gaz pe foc peste deja inexistenta relație dintre Nicușor Dan și Donald Trump
14:14
Fake News despre Nicușor Dan în Politico. Celebra publicație toarnă gaz pe foc peste deja inexistenta relație dintre Nicușor Dan și Donald Trump
FLASH NEWS Tupeu de procuror, la discuțiile cu Nicușor Dan: „Nu m-am pensionat la 48 de ani, ci la 51. Nu am pensie 5000 euro”. Avocatul Toni Neacșu îl pune la punct: „Are pensie 4.700 euro”
13:56
Tupeu de procuror, la discuțiile cu Nicușor Dan: „Nu m-am pensionat la 48 de ani, ci la 51. Nu am pensie 5000 euro”. Avocatul Toni Neacșu îl pune la punct: „Are pensie 4.700 euro”
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Click
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Ce anume din ADN-ul centenarilor îi face să trăiască atât de mult?

Cele mai noi