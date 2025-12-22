Senatul votează, în această după-amiază, moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului de interne, Cătălin Predoiu. La Camera Deputaților parlamentarii vor supune la vot moţiunea simplă iniţiată de AUR la adresa ministrului justiţiei, Radu Marinescu. USR a transmis că nu va vota moțiunea împotriva celor doi miniștri.
Prin cele două documente sunt semnalate abuzuri şi disfuncţionalităţi în sistem, lipsa de reacţie şi inţiativă a miniştrilor vizaţi.
Ministrul Radu Marinescu este așteptat luni, 22 decembrie, în faţa deputaţilor, la dezbaterea”Ora Guvernului”, pentru a oferi explicaţii cu privire presupuse disfuncționalități din sistemul jusdiciar. Solicitarea a venit din partea USR.
Radu Marinescu a declarat în Parlament:
„În dec ’89 românii s-au revoltat împotriva dictaturii. Au deschis ușa către democrație, a cărei caracteristică este o justiție liberă și imparțială. Mă prezint în fața Parlamentului. România este o țară europeană cu un stat de drept. Orice analiză trebuie să plece de la date și fapte concrete, nu de la simple alegații. Orice reformă trebuie să fie realizată pe baza unor evaluări depline”, a declarat Radu Marinescu
„CSM e garantul independenței justiției. Magistrații sunt cei care trebuie să aplice legea care trebuie să stabilească adevărul. În acest zile s-a discutat de legile justiției. Adoptarea acestor legi a devenit jalon în PNRR. Aceste legi au stabilit standarde și principii.”, a mai transmis Radu Marinescu în Parlament.