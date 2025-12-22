Senatul votează, în această după-amiază, moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului de interne, Cătălin Predoiu. La Camera Deputaților parlamentarii vor supune la vot moţiunea simplă iniţiată de AUR la adresa ministrului justiţiei, Radu Marinescu. USR a transmis că nu va vota moțiunea împotriva celor doi miniștri.

Prin cele două documente sunt semnalate abuzuri şi disfuncţionalităţi în sistem, lipsa de reacţie şi inţiativă a miniştrilor vizaţi.

Ministrul Radu Marinescu este așteptat luni, 22 decembrie, în faţa deputaţilor, la dezbaterea”Ora Guvernului”, pentru a oferi explicaţii cu privire presupuse disfuncționalități din sistemul jusdiciar. Solicitarea a venit din partea USR.

Radu Marinescu a declarat în Parlament: