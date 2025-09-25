Nicușor Dan calmează spiritele: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO / Șansele unui conflict militar extins cu Rusia, extrem de mici

Președintele României, Nicușor Dan, spune joi seara că „nu vede Rusia capabilă să atace NATO la momentul acesta, dar provocările vor continua, în încercarea lor de a destabiliza”.

„Rusia, având o economie așa și așa, evident că încearcă să suplinească deficiențele sale militare, umblând la populație și la o societate democratică, care ia decizii prin vot, în mod democratic”, adaugă Nicușor Dan la Digi24.

În opinia șefului statului, riscul unui conflict militar dincolo de granițele Ucrainei este „extrem de mici”.

„Șansele ca un conflict militar să se extindă de granițele Ucrainei sunt extrem de mici. Suntem într-o situația în care noi trebuie să descurajăm și asta facem bine, noi împreună, asta vreau să spun”.

Sursa: Digi24